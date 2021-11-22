Жители Улан-Удэ помогли попавшему в беду испанцу

Машина путешественника застряла в сугробе в районе Ильинки







В минувшие выходные жители Улан-Удэ помогли гражданину Испании, который путешествует по России на автомобиле «БМВ».

«Вчера на ночной трассе провели спасательную операцию. Вызволили из сугроба испанца на БМВ. Алехандро едет во Владивосток. Резина почти летняя (всесезонка). По-русски не говорит совсем. У меня словарный запас английского минимальный. Но общались как могли. Я конечно про «Улан-Удэ из зе кэпитал сити оф Бурятия» и про «мазерлэнд оф греат монголиан вариор Чингиз-хан» поведал нашему новому другу из Каталонии. Он в ответ вёл долгий монолог, из которого я понял только некоторые слова: Владивосток, Джапан, СьютКореа и май кар», - рассказал улан-удэнец Алексей.По словам горожанина, после происшествия иностранца пытались пристроить в гостиницу.«В большие не брали, потому что у него уже просроченный ПЦР-тест. Поселили в маленький отель. Название по понятным причинам сообщать не буду», - рассказал Алексей.Фото: Фейсбук