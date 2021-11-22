В Улан-Удэ врачи спасли мужчину, упавшего с шестиметровой высоты

Горожанин получил тяжелейшие травмы, но сейчас уже идет на поправку





32-летний житель Улан-Удэ был доставлен в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко с диагнозом ушиб мозга, тяжелая черепно-мозговая травма, диффузное аксональное повреждение, субдуральная гематома, перелом основания черепа. Как сообщили в пресс-службе РКБ, повреждения такого масштаба нередко являются несовместимыми с жизнью - риск летального исхода в первые сутки составляет 80%.

«Перед началом хирургического вмешательства важно было стабилизировать состояние мужчины, чтобы он мог самостоятельно держать давление и, к счастью, это удалось. Экстренную операцию выполнил нейрохирург Алексей Будаев, ему удалось убрать давящую гематому и спасти жизнь молодого человека. Однако вскоре образовалась еще одна субдуральная гематома уже в новой локации, которую успешно прооперировал нейрохирург Владислав Борисов», - рассказали в Республиканской больнице.После длительного пребывания в отделении реанимации, где состояние пациента стабилизировалось, он был переведен в палату постоянного ухода для тяжёлых пациентов. Уже на 5 сутки пребывания в отделении мужчина начал самостоятельно передвигаться и пошел на поправку.Как сообщили в больнице, сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке. Мужчине еще предстоит длительная реабилитация.Фото: «Номер один»