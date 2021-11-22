Жителей частного сектора Улан-Удэ обвинили в онкологии у горожан

Люди уверены, что случаи смертельно-опасного заболевания участились из-за тех, кто отапливается углем



Еще не наступила календарная зима, а в Улан-Удэ снова начались скандалы из-за качества воздуха. Его, как утверждают горожане из многоквартирных домов, портят жители частного сектора. На этот раз некоторые горожане зашли дальше и обвинили людей, живущих в домах, в участившихся случаях развития онкологических заболеваний.



Поводом для обсуждения серьезной темы стала очередная публикация фотографии, на которой город запечатлен в дыму.







И подпись: "До зимы ещё неделя". В комментариях под постом высказалась одна горожанка. Женщина уверена, что онкологию у горожан провоцируют жители частного сектора, отапливающие свои жилища углем:



"Откуда ж не будет онкологии? В городе нет ни одного химического предприятия, а люди болеют так, как-будто в центре города расположен целый нефтеперерабатывающий комплекс. И добрая половина из частного сектора топит углем! И чхать они хотели на всех", - написала комментатор.



Ее сообщение не осталось незамеченным. Женщине объяснили, что люди иногда вынуждены топить котлы углем.



"Кто-то топил, чтоб газовую трубу не пролаживали. Они бы и сами рады отказаться от угля", - заметил Влад.



Есть и те, кто не поленился посмотреть в интернете официальную статистику.



"Где болеют? Данные статистики говорят о другом, число случаев рака на 100 тысяч в Бурятии 363, вполне средний показатель, меньше чем в Москве", - пояснил Сергей и подтвердил свои слова диаграммой.







Улан-Удэ постоянно попадает в список российских городов с самым грязным воздухом. В городе более 67 тыс. частных домов, а также 6 тыс. автономных котельных юридических лиц отапливаются дровами и углем. Концентрация бензпирена в атмосфере прошлой зимой превышала допустимое значение в 30 раз. При этом сложное геофизическое расположение Улан-Удэ не дает грязному воздушному одеялу рассеяться. Из-за этого каждой зимой горожанам приходится дышать грязным воздухом.



Бурятия стала первым регионом в России, законодательно ограничившим юридическим лицам применение твердых видов топлива для автономных котельных, уже имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению. Топить нельзя каменным, бурым углем и дровами.



Фото: Аноним 03

Еще не наступила календарная зима, а в Улан-Удэ снова начались скандалы из-за качества воздуха. Его, как утверждают горожане из многоквартирных домов, портят жители частного сектора. На этот раз некоторые горожане зашли дальше и обвинили людей, живущих в домах, в участившихся случаях развития онкологических заболеваний.Поводом для обсуждения серьезной темы стала очередная публикация фотографии, на которой город запечатлен в дыму.И подпись: "До зимы ещё неделя". В комментариях под постом высказалась одна горожанка. Женщина уверена, что онкологию у горожан провоцируют жители частного сектора, отапливающие свои жилища углем:"Откуда ж не будет онкологии? В городе нет ни одного химического предприятия, а люди болеют так, как-будто в центре города расположен целый нефтеперерабатывающий комплекс. И добрая половина из частного сектора топит углем! И чхать они хотели на всех", - написала комментатор.Ее сообщение не осталось незамеченным. Женщине объяснили, что люди иногда вынуждены топить котлы углем."Кто-то топил, чтоб газовую трубу не пролаживали. Они бы и сами рады отказаться от угля", - заметил Влад.Есть и те, кто не поленился посмотреть в интернете официальную статистику."Где болеют? Данные статистики говорят о другом, число случаев рака на 100 тысяч в Бурятии 363, вполне средний показатель, меньше чем в Москве", - пояснил Сергей и подтвердил свои слова диаграммой. Напомним , на недавних публичных слушаниях по бюджету Бурятии депутат Народного Хурала Игорь Бобков обратился к сенатору – заместителю председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александру Варфоломееву. Депутат поднял актуальную проблему загрязненного воздуха в Улан-Удэ. Дым в столице республики по-прежнему появляется ранней осенью и продолжается до весны. Александр Варфоломеев рассказал, что знает об этой проблеме и она уже сформулирована для рассмотрения на уровне правительства России.Улан-Удэ постоянно попадает в список российских городов с самым грязным воздухом. В городе более 67 тыс. частных домов, а также 6 тыс. автономных котельных юридических лиц отапливаются дровами и углем. Концентрация бензпирена в атмосфере прошлой зимой превышала допустимое значение в 30 раз. При этом сложное геофизическое расположение Улан-Удэ не дает грязному воздушному одеялу рассеяться. Из-за этого каждой зимой горожанам приходится дышать грязным воздухом.Бурятия стала первым регионом в России, законодательно ограничившим юридическим лицам применение твердых видов топлива для автономных котельных, уже имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению. Топить нельзя каменным, бурым углем и дровами.Фото: Аноним 03

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.