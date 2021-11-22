В Улан-Удэ рекультивируют свалку на Стеклозаводе

Это один из крупнейших законсервированных мусорных полигонов в Бурятии







В Улан-Удэ специализированная организация «Геотехпроект», выигравшая открытый конкурс приступила к разработке проектно-сметной документации (ПСД) рекультивации свалки на Стеклозаводе, сообщили в минприроды Бурятии.



До 1 апреля 2022 года подрядчик должен предоставить все необходимые расчеты, документацию, экспертизы для рекультивации свалки площадью 66 гектаров. Реализация проекта планируется в 2023-2024 годы.



«Свалка в мкрн Стеклозавода - один из крупнейших законсервированных мусорных полигонов в Бурятии. Рекультивация проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». После рекультивации этой свалки значительно улучшится экологическое положение как минимум для 140 тысяч жителей Улан-Удэ», - комментирует заместитель министра природных ресурсов Наталья Тумуреева.



Напоминаем, что всего в рамках проекта «Чистая страна» в республике рекультивируют пять свалок. В настоящее время проводится рекультивация свалки в поселке Усть-Баргузин, в 2022-2023 годы очистят от свалок города Закаменск и Кяхта, в 2023-2024 годы аналогичные работы проведут в мкрн Стеклозавод Улан-Удэ и в городе Северобайкальск.



Фото: «Номер один»



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