Онкодиспансер Улан-Удэ получил современное диагностическое оборудование

Оно поступило в рамках нацпроекта «Здравоохранение»





По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в лабораторию Бурятского онкологического диспансера поступили сканирующий микроскоп PANNORAMIC SCAN II и автоматизированный иммуноферментный анализатор.

Еще одна новинка Онкологического диспансера - автоматизированный иммуноферментный анализатор Сobas e411 стоимостью 6,3 млн рублей.







Микроскоп стоимостью 16 млн рублей установлен в цитологической лаборатории. Современный прибор компактен, при этом позволяет получать высокоточные изображения гистологических и цитологических препаратов (мазков).Принцип сканирования позволяет создать полноценное изображение, которое можно многократно увеличивать, просматривая отдельные фрагменты в высоком качестве. Программная обработка изображения позволяет проводить качественный анализ препарата.- Изображение максимально приближено к тому, которое мы получаем при исследовании на обычном микроскопе. PANNORAMIC SCAN II поддерживает лучшие объективы компании CarlZeiss, достигая увеличения 43х или 86х. Приобретение этого оборудования позволяет проводить телеконсультации с разными научно-исследовательскими центрами при сложных диагностических случаях, и получить экспертное мнение можно за короткий промежуток времени. Ранее мы отправляли стекла через курьерскую службу, это занимало три-четыре недели, сейчас же мы можем получить ответ в течение двух-трех рабочих дней. Сканирующий микроскоп позволил нам создать цифровой архив препаратов, на основании которых мы можем проводить телеконференции, обучать врачей-морфологов, обмениваться опытом с другими регионами, - говорит заведующая цитологической лабораторией Ольга Пронтеева.- Диагностика онкологических заболеваний требует использования высокоточных аналитических тест-систем, которые могут выдавать результаты за максимально короткое время. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» для нашего диспансера была приобретена иммунохимическая система Е-411. Ранее мы выполняли исследование наиболее востребованных онкологических маркеров , с приобретением анализатора нам удалось увеличить перечень тестов, которые входят в клинические рекомендации и так необходимы для наших пациентов,- рассказывает о приборе заведующая клинико-диагностической лабораторией Елена Баяндуева.Сobas e 411 позволяет выполнять до 86 тестов в час с возможностью одновременной постановки на борт до 18 методик. Встроенная система мониторинга контроля качества обеспечивает получение достоверных результатов.Среднее время анализа составляет 18 минут (и всего девять минут для экспресс-тестов).Отметим, оборудование в Онкологическом диспансере постоянно обновляется. Так, в мае 2021 года был запущен в работу второй компьютерный томограф. В 2024 году запланирована замена действующего маммографа.Фото: «Номер один»