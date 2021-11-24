В Улан-Удэ сегодня будут ловить пьяных водителей

Массовую проверку на дрогах города проведут сотрудники ГИБДД
Как сообщили в Госавтоинспекции Бурятии, сегодня в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, а также профилактике ДТП с участием пешеходов. Вблизи пешеходных переходов на магистральных улицах столицы Бурятии будут выставлены дополнительные экипажи Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД.
В Госавтоинспекции напомнили, что сообщить о пьяных водителях можно в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (3012) 29-29-02, 8 (3012) 29-29-99 или 102 (112).
Фото: МВД Бурятии
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