В Улан-Удэ сегодня будут ловить пьяных водителей

Массовую проверку на дрогах города проведут сотрудники ГИБДД





Как сообщили в Госавтоинспекции Бурятии, сегодня в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, а также профилактике ДТП с участием пешеходов. Вблизи пешеходных переходов на магистральных улицах столицы Бурятии будут выставлены дополнительные экипажи Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД.

В Госавтоинспекции напомнили, что сообщить о пьяных водителях можно в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (3012) 29-29-02, 8 (3012) 29-29-99 или 102 (112).Фото: МВД Бурятии