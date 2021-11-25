В Улан-Удэ требуют повысить плату за проезд в общественном транспорте

Проезд в маршрутке может составить 25 рублей, а в трамвае – 20 рублей



Сегодня состоялось заседание Комитета городского хозяйства улан-удэнского городского совета депутатов. На нем народные избранники и местные перевозчики долго дискутировали из-за острого вопроса - повышения тарифов в общественном транспорте.



Так, перевозчики на заседании сообщили, что на маршрутах наблюдается высокая нехватка кадров и общественного транспорта. По их словам, многие водители попросту увольняются по причине низких заработных плат и повышения цены на дизельное топливо и бензин. В связи с этим, изначально перевозчики попросили увеличить плату за проезд сразу на два рубля- на маршрутах и автобусах до 26 рублей, а на трамваях – до 20 рублей.



«Обоснованием для роста тарифов стал рост основных ценообразующих факторов. Необходимо отметить, что документы для расчета тарифа были представлены перевозчиками в июле текущего года, соответственно цены на топливо были учтены на 26 июля. Тогда цена на дизельное топливо повысилась на 7,2% (с 49, 4 рублей до 52, 98 рублей за литр), а цена на бензин повысилась на 8% (с 42 ,7 рублей. до 46, 1 рублей за литр). Также расходы на смазочные материалы увеличились в среднем на один автобус на 4 600 руб. В связи с федеральным законом минимальной оплаты труда с 1 января произошло увеличение МРОТ с 18 195 руб. до 19 188 руб. Соответственно на 5% увеличились отчисления на социальные нужды», - рассказал председатель Комитета экономического развития и туризма Игорь Елбаскин



При этом, как отметил Игорь Елбаскин, повышение тарифа вряд ли улучшит ситуацию, но «поможет хотя бы сохранить ситуацию в текущем положении». По его словам, Улан-Удэ рискует столкнуться с кризисом на этом рынке, так как люди продолжают уходить из этой сферы. В ответ на доклад заместитель председателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов высказался о том, что в прошедшем году уже состоялось повышение тарифов, но оно не улучшило ситуацию. Депутаты настояли, что если повышение избежать нельзя, то хотя бы не на два, а на один рубль.



«Даже за ту цену, которую оплачивают наши горожане сегодня, качество обслуживания должно присутствовать. Понимаем, что все дорожает, что все обосновано, но дискуссия сейчас идет даже из-за поднятия цен на один рубль - повышать проезд на два рубля неприемлемо. На два рубля мы не согласны, мы этот вопрос будем и дальше обсуждать», - отметил председатель городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.



При этом, депутаты настояли, чтобы увеличение цен сопроводили введением льготного проездного на весь муниципальный транспорт для школьников и пенсионеров. Этот вопрос будет детально обсуждаться в дальнейшем.



«Это только первое рассмотрение. Сегодня мы решили вынести этот вопрос на совместное заседание комитетов, в нем должны участвовать все депутаты. Есть еще вопросы. Для нас очень важно совместить сроки введения новых льгот и повышение тарифов, и мы дали неделю на проработку этого вопроса нашим транспортникам. Утвердить получится до конца года, надеемся, что технически это тоже можно будет реализовать с Нового года. В целом, это первый шаг, мы же хотим прийти к тому, чтобы во всем общественном транспорте города, как частном, так и муниципальном действовал единый проездной. Но для этого нужны точные расчеты и расходы на компенсацию межтарифной разницы перевозчикам, - высказал мнение Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета.



фото: "Номер один"



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