В Улан-Удэ вновь ожидается масштабное отключение электроэнергии

На сетях пройдут плановые работы по монтажу проводов, замене опор, технического обслуживания



С 29 ноября по 3 декабря, по сообщению ПАО «Россети Сибирь», в Улан-Удэ вновь пройдет масштабное отключение электроэнергии.



"Администрация г. Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к отключению электроснабжения в связи с проведением плановых работ по монтажу проводов, замены опор, технического обслуживания и так далее", - сообщили в мэрии.



Список адресов:

















С 29 ноября по 3 декабря, по сообщению ПАО «Россети Сибирь», в Улан-Удэ вновь пройдет масштабное отключение электроэнергии."Администрация г. Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к отключению электроснабжения в связи с проведением плановых работ по монтажу проводов, замены опор, технического обслуживания и так далее", - сообщили в мэрии.Список адресов:

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