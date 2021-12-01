В Улан-Удэ нашли квартиру за 35 млн рублей

В целом стоимость дорогих квартир на Дальнем Востоке приближается к 100 млн рублей



Улан-Удэ занял четвертое место в рейтинге самой дорогой вторичной недвижимости в границах Дельневосточного федерального округа, составленного специалистами



Столица Бурятии возглавляет группу из четырех региональных центров с бюджетным потолком цены от 28 до 35 млн рублей. За 35 млн рублей в Улан-Удэ можно приобрести пятикомнатную квартиру площадью 233,5 квадратных метра. В эту сумму включена стоимость двух парковочных мест.



Крупногабаритная квартира с отличным ремонтом под ключ находится в центральной части города по улице Коммунистическая в трех минутах ходьбы от площади Советов. Квартира включает в себя,5 комнат с балконами,4 совмещенных санузла, 2 подсобных помещения,гардеробную и просторную кухню. В квартире произведена перепланировка, она узаконена и выполнен высококлассный ремонт с использованием качественных,дорогостоящих материалов.В комнатах подвесные потолки с лепниной,стены выровнены,на полу постелен ламинат,межкомнатные двери из натурального шпона,кухня и ванные комнаты в кафельной плитке в которых установлены болеры,для бесперебойной подачи горячей воды.



В квартире установлено 7 кондиционеров,что позволяет комфортно чувствовать себя в жаркое время года.На цокольном этаже дома есть два парковочных места.



Для сравнения: первое место в рейтинге занимает Владивосток с видовым пентхаусом на вершине 22-этажного дома, который построен в 600 м от берега бухты Золотой Рог. Он стоит 98 млн рублей за 350 квадратов.



Второе место у Хабаровска с авторским пентхаусом, который базируется в самой престижной локации города на Уссурийском бульваре и оценивается в 47 млн рублей за 420 квадратов.



Замыкает тройку лидеров Благовещенск. В прибрежной части города экспонируется 16-этажка с пентхаусом (404,8 кв. м), окна которого выходят на три стороны. Это одна из немногих квартир в России, из которой видно другое государство - Китай. Вид на КНР обойдется 44 млн рублей.



В Южно-Сахалинске встречается ценник в 32 млн руб четырехкомнатной квартире (166,5 кв. м) с четырьмя санузлами и тремя балконами. В Якутске просят 31 млн рублей за шестикомнатную в 317 кв. м (три санузла, четыре балкона, две лоджии, сауна и хамам)



Чита на седьмом месте. Здесь можно обнаружить эксклюзивный лот с двухуровневой планировкой – квартиру (263 кв. м) в кирпичном доме рядом с кварталом административных зданий и корпусом Забайкальского университета.



На противоположном фланге собрались отдаленные и малонаселенные регионы Приполярья с ценовым максимумом на уровне 20 млн рублей или ниже.

Последняя строчка в рейтинге досталось Анадырю, который оттеснил Биробиджан (в Еврейской автономной области верхний ценовой предел равен всего 6,55 млн рублей). Самая дорогая жилая недвижимость на Чукотке – трехкомнатная квартира площадью 78 кв. м – стоит 13 млн рублей. Она отлично подходит для того, чтобы медитировать, глядя на суровый простор Анадырского лимана.



Фото: egov-buryatia.ru

Улан-Удэ занял четвертое место в рейтинге самой дорогой вторичной недвижимости в границах Дельневосточного федерального округа, составленного специалистами ЦИАН Столица Бурятии возглавляет группу из четырех региональных центров с бюджетным потолком цены от 28 до 35 млн рублей. За 35 млн рублей в Улан-Удэ можно приобрести пятикомнатную квартиру площадью 233,5 квадратных метра. В эту сумму включена стоимость двух парковочных мест.Крупногабаритная квартира с отличным ремонтом под ключ находится в центральной части города по улице Коммунистическая в трех минутах ходьбы от площади Советов. Квартира включает в себя,5 комнат с балконами,4 совмещенных санузла, 2 подсобных помещения,гардеробную и просторную кухню. В квартире произведена перепланировка, она узаконена и выполнен высококлассный ремонт с использованием качественных,дорогостоящих материалов.В комнатах подвесные потолки с лепниной,стены выровнены,на полу постелен ламинат,межкомнатные двери из натурального шпона,кухня и ванные комнаты в кафельной плитке в которых установлены болеры,для бесперебойной подачи горячей воды.В квартире установлено 7 кондиционеров,что позволяет комфортно чувствовать себя в жаркое время года.На цокольном этаже дома есть два парковочных места.Для сравнения: первое место в рейтинге занимает Владивосток с видовым пентхаусом на вершине 22-этажного дома, который построен в 600 м от берега бухты Золотой Рог. Он стоит 98 млн рублей за 350 квадратов.Второе место у Хабаровска с авторским пентхаусом, который базируется в самой престижной локации города на Уссурийском бульваре и оценивается в 47 млн рублей за 420 квадратов.Замыкает тройку лидеров Благовещенск. В прибрежной части города экспонируется 16-этажка с пентхаусом (404,8 кв. м), окна которого выходят на три стороны. Это одна из немногих квартир в России, из которой видно другое государство - Китай. Вид на КНР обойдется 44 млн рублей.В Южно-Сахалинске встречается ценник в 32 млн руб четырехкомнатной квартире (166,5 кв. м) с четырьмя санузлами и тремя балконами. В Якутске просят 31 млн рублей за шестикомнатную в 317 кв. м (три санузла, четыре балкона, две лоджии, сауна и хамам)Чита на седьмом месте. Здесь можно обнаружить эксклюзивный лот с двухуровневой планировкой – квартиру (263 кв. м) в кирпичном доме рядом с кварталом административных зданий и корпусом Забайкальского университета.На противоположном фланге собрались отдаленные и малонаселенные регионы Приполярья с ценовым максимумом на уровне 20 млн рублей или ниже.Последняя строчка в рейтинге досталось Анадырю, который оттеснил Биробиджан (в Еврейской автономной области верхний ценовой предел равен всего 6,55 млн рублей). Самая дорогая жилая недвижимость на Чукотке – трехкомнатная квартира площадью 78 кв. м – стоит 13 млн рублей. Она отлично подходит для того, чтобы медитировать, глядя на суровый простор Анадырского лимана.Фото: egov-buryatia.ru

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