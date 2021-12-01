Ростех объявил о кадровых перестановках в авиационном комплексе

Холдинг «Вертолеты России», в который входит У-УАЗ, возглавил Николай Колесов



Госкорпорация Ростех произвела кадоровую «рокировку» в авиационном комлексе. Андрей Богинский переходит из «Вертолетов России» в ОАК на должность заместителя генерального директора по гражданской авиации – генерального директора корпорации «Иркут». Его место займет Николай Колесов, ранее возглавлявший холдинг КРЭТ. Генеральным директором КРЭТ назначен его заместитель Александр Пан, до этого курировавший в концерне гособоронзаказ.



Как сообщает пресс-служба Ростеха, кадровая ротация призвана усилить работу авиастроительных компаний по приоритетным направлениям. КРЭТ ведет импортозамещение и разработку современной авиационной бортовой электроники. Перед ОАК и «Вертолетами России» стоят масштабные задачи, связанные с развитием гражданских авиационных программ и продвижением на рынки воздушных судов новых типов.



ОАК предстоит начать поставки российским авиакомпаниям нового пассажирского лайнера МС-21. Сейчас компания форсирует создание соответствующей системы послепродажного обслуживания. Холдинг «Вертолеты России» завершает сертификацию вертолета Ка-62, начал летные испытания Ка-226Т и готовится к началу летных испытаний «офшорного» Ми-171А3.



«Все три руководителя давно работают в авиационном комплексе Ростеха и зарекомендовали себя как профессиональные топ-менеджеры. Они хорошо знают производство и понимают специфику отрасли. Принимая кадровые решения, мы опирались на их опыт, компетенции, наличие успешных управленческих кейсов. Отечественное авиастроение сегодня набирает обороты. Мы выводим на рынок новые линейки самолетов и вертолетов, хорошо оснащенных, конкурентоспособных по цене и характеристикам. Такие назначения – это большие надежды и большая ответственность», – прокомментировал генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.



Фото: rostec.ru/Николай Колесов



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