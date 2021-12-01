В Улан-Удэ отловлены бродячие собаки, покусавшие девочку

Инцидент произошел накануне в микрорайоне Горького, где обнаружена собачья стая



В Улан-Удэ в микрорайоне Горького отловлены две собаки, которые накануне на пересечении улиц Одонская и Уронайская напали на восьмилетнюю девочку, сообщили в Комитете городского хозяйства столицы Бурятии.



В микрорайоне обнаружена стая бродячих собак. «После получения сообщения на место выехала подрядная организация, осуществляющая деятельность по отлову бродячих собак на территории», - рассказал и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Работы по отлову безнадзорных собак в мкрн Горького продолжаются. Сейчас на месте работают две бригады. По словам специалистов, на самовыгуле бегают и домашние питомцы.



«Ситуация затруднена тем, что место скопления собак имеет три выхода. Стая состоит из брошенных хозяйских собак, живущих в пустом доме. В связи с чем, сейчас прорабатывается вопрос применения предмета обездвиживания питомцев и приманка для отлова животных», - добавил Дмитрий Ларченко.



Девочка, на которую напала стая собак, сейчас находится на приеме у врача. По словам специалистов, собаки нанесли поверхностные повреждения.



Напомним, отловом бродячих собак занимается подрядная организация «Ананда», заявки принимаются по телефонам: 8 (914) 983 60 50, 8 (983) 430-88-34 или 8 (908) 598-08-42. Компания производит отлов в срок, не превышающий 10 дней с момента поступления заявки.







Иными словами, узаконенная на федеральном уровне система обращения с бродячими животными по схеме «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» терпит крах.



Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ в микрорайоне Горького отловлены две собаки, которые накануне на пересечении улиц Одонская и Уронайская напали на восьмилетнюю девочку, сообщили в Комитете городского хозяйства столицы Бурятии.В микрорайоне обнаружена стая бродячих собак. «После получения сообщения на место выехала подрядная организация, осуществляющая деятельность по отлову бродячих собак на территории», - рассказал и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Работы по отлову безнадзорных собак в мкрн Горького продолжаются. Сейчас на месте работают две бригады. По словам специалистов, на самовыгуле бегают и домашние питомцы.«Ситуация затруднена тем, что место скопления собак имеет три выхода. Стая состоит из брошенных хозяйских собак, живущих в пустом доме. В связи с чем, сейчас прорабатывается вопрос применения предмета обездвиживания питомцев и приманка для отлова животных», - добавил Дмитрий Ларченко.Девочка, на которую напала стая собак, сейчас находится на приеме у врача. По словам специалистов, собаки нанесли поверхностные повреждения.Напомним, отловом бродячих собак занимается подрядная организация «Ананда», заявки принимаются по телефонам: 8 (914) 983 60 50, 8 (983) 430-88-34 или 8 (908) 598-08-42. Компания производит отлов в срок, не превышающий 10 дней с момента поступления заявки. Как сообщал «Номер один» , бездомные псы «в законе» пугают жителей Улан-Удэ своей агрессивностью. В сентябре возобновлена работа оперативных штабов по отлову безнадзорных животных. Это связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона», сообщили в Комитете городского хозяйства. В 2021 году в городе отловлено и выпущено после процедуры ОСВВ в прежнюю среду обитания свыше 3,5 тысячи безнадзорных животных. Как показывает статистика обращений горожан, чипированные (биркованные) собаки часто ведут себя агрессивно. Агрессию проявляют и хозяйские собаки, находящиеся на самовыгуле. Управлением административного контроля в этом году уже составлено 65 протоколов за нападение домашней собаки на человека.Иными словами, узаконенная на федеральном уровне система обращения с бродячими животными по схеме «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» терпит крах.Фото: ulan-ude-info.ru

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