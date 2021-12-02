В двух районах Улан-Удэ идет массовый отлов собак

В мобильном пункте на Столичной,2 бесплатно ставят прививку от бешенства и регистрируют животных



В мкрн Восточный и Загорск Улан-Удэ идет массовый рейд по отлову бродячих собак. Сегодня, 2 декабря по адресу Столичная, 2 работает мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, куда жители приезжают и бесплатно ставят прививку от бешенства своему питомцу, а за 150 рублей регистрируют и получают жетон с индивидуальным номером. Мобильный пункт будет работать до 17:00, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Дополнительно работают шесть мобильных групп, которые проводят подворовый обход, информируя местных жителей о работе мобильной станции и напоминают хозяевам собак о штрафах за отсутствие регистрации питомцев и самовыгул.



"Также организована работа подрядной организации по отлову бродячих псов. Четыре бригады ловят безнадзорных животных и выявляют факты самовыгула домашних питомцев", - сообщили в мэрии.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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