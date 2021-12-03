03.12.2021
В Улан-Удэ задержаны очередные «арбалетчики»

В Улан-Удэ задержаны очередные «арбалетчики»

Они хотели перебросить в колонию наркотик и опиоидный анальгетик «Трамадол»

В Улан-Удэ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №2 на территории, прилегающей к колонии, задержаны двое мужчин. При помощи арбалета хотели перебросить на территорию учреждения запрещенные предметы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Во время проверки автомобиля, на котором прибыли задержанные, обнаружены арбалет и стрела, к ней был примотан скотчем сверток цилиндрической формы, предположительно содержащий наркотическое вещество растительного происхождения и психотропный опиоидный анальгетик «Трамадол».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: 03.fsin.gov.ru
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