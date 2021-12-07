Жители Улан-Удэ на мясной ярмарке закупили 220 тонн мяса

Участниками ярмарки стали 194 фермера почти со всех районов Бурятии



В Улан-Удэ на состоявшейся традиционной «Мясной ярмарке -2021» продано 220 тонн мяса. Участниками ярмарки стали 194 фермера со всей Бурятии, сообщили в минсельхозпроде республики.



Жители столицы Бурятии смогли сделать запасы на зиму не только мяса, но и приобрести субпродукты, мясные полуфабрикаты, рыбу и ягоды непосредственно от производителей.



Ярмарка проводилась на четырех торговых точках: ТРЦ «Capital Mall», рынок «Стимул», ТК «Крестьянский» и ТК «Центральный рынок».



К слову, по данным минсельхозпрода, каждый житель Бурятии съедает за год в среднем 63 килограмма мяса и мясных продуктов. Из них, по оценке экспертов, потребление говядины и конины достигает до 30 килограммов, на баранину приходится около 2 килограммов, по 15 кг приходится на курицу и свинину.



В текущем году производство мяса в Бурятии будет увеличено до 67 тысяч тонн в убойном весе, что больше на 6,1% по сравнению с прошлым годом.



Фото: ulan-ude-info.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.