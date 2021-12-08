В Улан-Удэ подняли цены на проезд в общественном транспорте

Из-за этого решено ввести льготные проездные для пенсионеров и школьников





Сегодня состоялась 28 сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На ней приняли окончательное решение о поднятии цен на проезд в общественном транспорте. С 1 января 2022 года стоимость проезда в автобусах составит 25 рублей, а проезда в трамвае - 20 рублей.



- Основанием для изменения действующего тарифа является рост основных ценообразующих факторов – рост стоимости дизельного топлива на 7.2%, рост стоимости бензина, увеличение расходов на смазочные материалы на 23%, увеличение минимального размера оплаты труда и отчислений на соцнужды на 5.5%, - рассказал Игорь Елбаскин, председатель Комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.



При этом, решено ввести льготы на проезд для школьников и пенсионеров.



- Мы приняли меры социальной поддержки нашим школьникам и пенсионерам. 500 рублей будет стоить проездной на трамвае и 625 рублей на автобусе. Это будут льготные проездные с неограниченным количеством проездов. - рассказал заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.



Как добавил Игорь Елбаскин, с 2018 года фиксируется устойчивый отток состава частных перевозчиков. В настоящий момент работают 703 единицы транспорта, из которых 50 – это автобусы МУП «Городские маршруты». По сравнению с 2018 годом парк автобусов частных перевозчиков сократился на 30%. Стоит вопрос острого дефицита водительских кадров,продолжается отток водителей из отрасли, в том числе - в другие регионы.





фото: "Номер один"

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