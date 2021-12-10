В пригородном с Улан-Удэ поселке Тулунжа найдены пробирки с медицинскими анализами

Пробирки щедро рассыпаны около местного магазинчика, но каким образом они там появились - загадка





Удивительную находку прислал в редакцию сайта «Номер один» наш читатель. В поселке Тулунжа около магазина «Алекс» он обнаружил десятка два пробирок явно с медицинскими анализами. Что это за исследования? Загадка!

Кто их здесь потерял или того хуже того - выбросил? С этими вопросами мы обращаемся в профильные ведомства. Надеемся получить ответ. В связи с пандемией коронавируса люди теперь озабочены свои здоровьем и имеют право знать - почему в Улан-Удэ возможны такие находки.









На пробирках написаны фамилии пациентов, которые мы по понятным причинам не разглашаем. Впрочем, на одной из пробирок есть надпись «гепатит», которая только добавляет тревоги.Фото и видео: соцсети