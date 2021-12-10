В пригородном с Улан-Удэ поселке Тулунжа найдены пробирки с медицинскими анализами

Пробирки щедро рассыпаны около местного магазинчика, но каким образом они там появились - загадка
Удивительную находку прислал в редакцию сайта «Номер один» наш читатель. В поселке Тулунжа около магазина «Алекс» он обнаружил десятка два пробирок явно с медицинскими анализами. Что это за исследования? Загадка!
На пробирках написаны фамилии пациентов, которые мы по понятным причинам не разглашаем. Впрочем, на одной из пробирок есть надпись «гепатит», которая только добавляет тревоги.
Кто их здесь потерял или того хуже того - выбросил? С этими вопросами мы обращаемся в профильные ведомства. Надеемся получить ответ. В связи с пандемией коронавируса люди теперь озабочены свои здоровьем и имеют право знать - почему в Улан-Удэ возможны такие находки.
Фото и видео: соцсети
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