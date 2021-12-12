Горсовет Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Конституции

Она положила начало новой законодательной базе, основанной на обеспечении защиты наших прав



Дорогие друзья!



От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!



Принятие свода основных законов страны положило начало новой законодательной базе, основанной на обеспечении благополучия всех нас, защиты наших прав и свободы.



В этот знаменательный день желаю всем вам счастья, благополучия и всего самого доброго!



И.о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.



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