В Улан-Удэ ремонт дорог дошел до проспектов

Три городских проспекта отремонтируют в следующем году



В столице Бурятии идет активная подготовка к следующему строительному сезону – аукционы на заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями близятся к завершению, сообщают в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



Все участки сформированы в шесть лотов, по пяти из них уже прошла процедура торгов. Окончательная информация о победителях аукционов станет известна в январе следующего года. Торги проводятся заблаговременно, чтобы дорожники успели подготовиться к наступлению благоприятной погоды и началу ремонта - закупить все необходимые материалы и набрать работников.



В ремонт попали три проспекта столицы Бурятии – Автомобилистов, Победы и Строителей. Самые протяженные участки – это дорога в мкрн Энергетик, дороги по улицам Залесная, Терешковой, Блинова, улицам Олега Кошевого, Любови Шевцовой.



«Все выбранные для ремонта дороги социально важны. По многим из них проходит активное движение общественного транспорта и осуществляется подъезд к жилмассиву. Они обеспечивают подъездной путь к детсадам и школам, учреждениям культуры, больницам, поликлиникам, базам отдыха и гостиницам», - рассказал начальник управления дорожного строительства Павел Малых.



Всего в 2022 году планируется отремонтировать 29 участков общей протяженность 30 км, на ремонт выделено 700 млн рублей.



Напомним, в этом году в городе по нацпроекту отремонтировали 30 участков дорог протяженностью 34 км.



В столице Бурятии пятый год идет масштабная кампания по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».





Фото: ulan-ude-info.ru



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