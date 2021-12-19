В Бурятии зарегистрировано 219 новых случаев коронавируса

18 декабря умерло 8 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией



В Бурятии за сутки зарегистрировано 219 новых случаев коронавируса. Из них 181 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Из них 46 % (34 210) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 11 689 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 1234 пациента.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2558 человек.



Первым компонентом привиты 463 337 человек (64,4 %) от взрослого населения, 427 013 человек полностью привиты (59,3 %). Повторную вакцинацию начали 72 284 человека.



18 декабря умерло 8 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com



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