Несколько жителей Улан-Удэ, включая детей, получили химические ожоги в бассейне

Ведется проверка, главная версия - воздействие дезинфицирующих средств превышенной концентрации



В Улан-Удэ в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что 19 декабря компания взрослых местных жителей с детьми посетили СПА комплекс, расположенный на проспекте Автомобилистов. Искупавшись в бассейне, посетители получили химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей, кожных покровов, предположительно, в результате воздействия дезинфицирующих средств, чья концентрация в воде оказалась превышенной. Компания сразу покинула заведения, нескольким из детей потребовалась медицинская и врачебная помощь.



По этому факту начата доследственная проверка, в рамках которой проводится необходимый комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Пробы воды из бассейна будут подвергнуты химическому исследованию. Для определения тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут назначены судебно-медицинские исследования. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



Фото: pixabay.com



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