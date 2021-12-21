В Чите ребенок погиб после стоматологической операции

Она проводилась в одной из частных клиник Читы под общим наркозом



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации В Забайкалье по итогам доследственной проверки по факту гибели двухлетнего ребенка после операции в одной из частных клиник города Читы возбуждены уголовные дела по статьям «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку».



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю, по данным следствия, в одном из частных медицинских стоматологических центров Читы проводилась плановая операция по лечению зубов двухлетнему мальчику под общим наркозом. После пробуждения малолетний пациент почувствовал недомогание и был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался через несколько дней.



По мнению следователей, смерть малолетнего мальчика наступила вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также ненадлежащего исполнения медицинским работниками своих профессиональных обязанностей.

Уголовные дела соединены в одном производстве, руководитель регионального Сследственного управления СК России Юрий Русанов поручил производство расследования по этому уголовному делу следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. Напомним, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств этого инцидента.



Фото: pixabay.com



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