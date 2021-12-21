Улан-Удэ этим летом избежал большой воды благодаря министру природных ресурсов Бурятии

Превентивные меры всего спасли от подтопления 1,8 тысячи домов





В минувшее многоводное лето Улан-Удэ удалось больших подтоплений удалось избежать благодаря правильному прогнозному плану министра природных ресурсов республики, а также превентивным мерам, предпринятым мэрией Улан-Удэ задолго до повышения уровня воды в реках Селенга и Уда, заявил накануне на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Что касается Улан-Удэ, то в июле проводили совещания, на котором нам Росгидромет официально известил, что повышения воды не будет. Я переспросил несколько раз - официальная ли это позиция? Сказали официальная: «больше повышения воды не будет». Закончили совещание, подошел Сергей Матвеев, министр природных ресурсов и показал свою математическую модель, которую сделал сам. По его модели рост уровня воды в Улан-Удэ должен был начаться через две недели. И при официальной позиции Росгидромета я все равно дал команду, выделили городу 23 млн рублей и город начал работы по защите частного сектора. Прогноз Матвеева сбылся, мы спасли 1800 домов», - рассказал Алексей Цыденов.



Глава Бурятии также отметил своевременную работу мэрии Улан-Удэ - по поручению мэра города Игоря Шутенкова, в левобережной части столицы Бурятии с мая по сентябрь велись работы по отсыпке и берегоукреплению.



«В следующем году ожидаем, что вода тоже будет высокая. Понятно, что в следующем году дамбу мы полноценно не построим, мы ее начнем строить, деньги на начало ее строительства выделены, проектирование дамбы завершено и строительство начнется со следующего года. Процесс этот не быстрый, превентивные работы по отсыпкам продолжим вести. Реагировать в зависимости от ситуации и параллельно будем вести строительство дамбы», - отметил Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



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