В Улан-Удэ приостановлена плановая госпитализация в больницу РЖД

Объекты железнодорожной инфраструктуры столицы Бурятии работают в штатном режиме



В Улан-Удэ, где в связи с аварией на ТЭЦ-1 сегодня введен режим чрезвычайной ситуации, объекты железнодорожной инфраструктуры, расположенные зоне ЧС, продолжают работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



На предприятиях магистрали ведется контроль температурного режима. Для минимизации нагрузки на городские электросети часть сотрудников, не задействованных в обеспечении перевозочного процесса, временно переведены на дистанционную работу.



На железнодорожном вокзале Улан-Удэ установлены тепловые пушки, которые поддерживают нормативную температуру (выше +18 градусов Цельсия) в залах ожидания. Вокзал продолжает работу в штатном режиме, все поезда приходят и отправляются согласно расписанию.



В связи с аварией на ТЭЦ-1 временно приостановлена плановая госпитализация в стационар клинической больницы «РЖД Медицина» в Улан-Удэ. Часть пациентов (29 человек) переведены в другие учреждения здравоохранения города Улан-Удэ. Остается на лечении в клинической больнице 91 пациент.



Температурный режим в палатах, благодаря использованию дополнительных теплоприборов, поддерживается на уровне выше +22 градусов Цельсия. Замер температуры в помещениях больницы производится каждые два часа. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Больница, а также железнодорожная поликлиника продолжают работу в штатном режиме.



Фото: ВСЖД







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