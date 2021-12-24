Частный сектор Улан-Удэ ждут веерные отключения электричества

Многоквартирные дома на трансформаторных подстанциях могут переключать к дизельэлектростанциям







В Улан-Удэ 24 декабря многоквартирные дома на трансформаторных подстанциях планируется подключать к внешним источникам энергоснабжения – дизельэлектростанциям, обсуждается вопрос о веерном кратковременном отключении электроэнергии в частном секторе города для снятия нагрузок на электросети.



Такие решения обсуждались на заседании республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников проверил ход ремонтно-восстановительных работ и провел на месте ликвидации ЧС оперштаб, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«На данный момент идёт обвязка, растопка запущенного в работу котла №2 (третьего по счету), чтобы утром котёл уже вступил в работу в полном объеме. Это будет способствовать поднятию температуры теплоносителя в теплотрассах, в системе. Обсудили, какова ситуация в многоквартирных домах, в частном секторе и какие принимаются меры. Констатировали факт, что, действительно, идет нагрузка на электросети и, скорее всего, будем принимать решение о веерном отключении частного сектора, индивидуальных жилых домов от электроэнергии. Понимаю, что в этих районах двойное отопление: где-то из электричества и оно всегда сопряжено с печным отоплением. Поэтому будет составлен график, по времени определимся, на сколько часов можем отключать. Но я думаю, что не больше 4 часов, чтобы не было воздействия на электроустановки, которые находятся в домах – это телевизоры, холодильники и другие - чтобы это не пострадало. Дополнительно к этому решили многоквартирные дома на трансформаторных подстанциях подключать к внешним источникам – дизельэлектростанциям. Мы сейчас готовим объём самих дизельэлектростанций, их будем уже устанавливать в тех местах, где будет сильно расти нагрузка. По мере необходимости будем переключать, чтобы не перегрузить сети и сохранить в исправном состоянии», - рассказал Евгений Луковников.



Аварийные бригады продолжают работу в круглосуточном режиме, также в каждом районе Улан-Удэ назначены ответственные дежурные бригады.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что решением штаба 24 декабря планируется объявить нерабочим днем для сотрудников бюджетной сферы.



«Чтобы действительно снизить нагрузку, мы завтра рекомендуем руководителям бюджетной сферы как муниципального, так и республиканского уровня, на территории города Улан-Удэ ограничить выход сотрудников на работу. Пусть находятся дома, с семьями в более-менее тёплых условиях. На работу необходимо вызывать тех сотрудников, без которых невозможно функционирование организации, остановится производственный и другие процессы: бухгалтерская отчётность, строительная отчётность и так далее», - сообщил мэр города.



На ТЭЦ-1 работает бригада филиала «Россети» МРСК Сибири Бурятэнерго. Директор филиала «Россети» МРСК Сибири Бурятэнерго Сергей Козлов также обратился к жителям Улан-Удэ с просьбой не перегружать электрические сети и по возможности включать отопительные приборы поочередно.



«Помогаем коллегам с ТГК-14 устранять последствия крупного технологического нарушения. Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются, «Россети-Сибирь» (Бурятия) задействованы все человеческие ресурсы, материальные, чтобы помочь устранить быстрее все нарушения. Хотелось бы обратиться к нашим гражданам, где сейчас у нас включают обогреватели. Я понимаю, что, когда в домах холодно, другого выхода нет, но, тем не менее, просьба включать бытовые приборы поочередно. Тем самым, мы сможем пройти пиковые нагрузки и сохранить электроэнергетику от выходов из строя», - сказал Сергей Козлов.



Фото: egov-buryatia.ru



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