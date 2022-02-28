Общество 28.02.2022 в 16:55

В Улан-Удэ приставы арестовали «Форд» должника за тепло

Он не вносил платежи за услуги теплоэнергетиков с начала 2018 года, накопив более 104 тыс руб долга
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В Улан-Удэ приставы арестовали «Форд» должника за тепло
В столице Бурятии судебные приставы совместно с сотрудниками ТГК-14 арестовали автомобиль «Форд Фиеста» 2007 года выпуска, принадлежащий злостному должнику за тепло, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Горожанин накопил задолженность за отопление и горячую воду в размере свыше 104 тыс рублей. Неплательщик систематически не вносил платежи за услуги теплоэнергетиков с начала 2018 года, хотя неоднократно оповещался о необходимости погасить задолженность. Кроме того, он не исполнял свои обязательства по оплате других услуг в сфере ЖКХ, налогов.

В результате на получаемый должником доход было наложено взыскание, а автомобиль «Форд Фиеста» помещен на штрафстоянку службы судебных приставов-исполнителей. Если неплательщик не погасит задолженность в ближайшее время, транспортное средство будет передано на оценку, а затем выставлено на торги. Вырученные от его продажи средства направят на погашение долга.

Фото:ТГК-14

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энергетика тело долги приставы

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