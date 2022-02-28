Общество 28.02.2022 в 19:23

В Улан-Удэ водитель-пьянчуга устроил «шоу» на судебном заседании

В итоге он наскреб в виде наказания  10 месяцев 10 дней реального лишения свободы
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ водитель-пьянчуга устроил «шоу» на судебном заседании
В Улан-Удэ осужден водитель-пьяница, который в зале суда публично высказал оскорбления горожанину, выступившему свидетелем против него.

На скамью подсудимых тогда мужчина попал по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Ранее его судили по этой статье УК более пяти раз! Не только в Бурятии, но и за ее пределами. Мужчина был явно большим любителем алкоголя и автомобилей, совмещая свои увлечения.

Свидетеля, участвовавшего в суде, подсудимый его люто невзлюбил. Когда судья начал допрос свидетеля, нервы подсудимого автопьяницы не выдержали. В присутствии всех собравшихся он высказал в адрес последнего грубую, оскорбительную тираду.

Так в ходе одного уголовного процесса была заложена основа для другого уголовного процесса (по ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду»).

Как отметил суд, анализируя поступок мужчины, тот желал унизить честь и достоинство свидетеля, а также проявил явное неуважение к суду, пренебрежение нормами морали и нравственности. К тому же, использованное горе-водителем выражение было нецензурным.

Слова, подобранные подсудимым для выражения своей нехитрой мыслишки, содержали «унизительную оценку личности» свидетеля и действительно были тем восприняты, как «унизительные и оскорбительные, подрывающие его авторитет и унижающие честь и достоинство, как участника судебного разбирательства».

Проще говоря, человек обиделся. Ведь, как известно, обидеть можно любого.

Сидя в который раз на скамье подсудимых, мужчина присмирел – ходатайствовал о рассмотрении «оскорбительного» дела с применением особого порядка судебного разбирательства (в упрощенном порядке, без исследования имеющихся доказательств).

Все стороны согласились на это.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие на иждивении у подсудимого аж четверых несовершеннолетних детей, положительную характеристику с места работы и другие аспекты.

Среди них было неудовлетворительное состояние здоровья мужчины. Получилось, что распивать алкогольные напитки и садиться в нетрезвом виде за руль, здоровье позволяет, а нести ответственность по полной программе - не позволяет…

Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Изучив «славный» путь любителя пьяной езды, суд решил, что исправления подсудимого можно достичь путем наказания исправительными работами. За неуважение к суду подсудимый получил 240 часов обязательных работ.

Однако, существовал еще неотбытый приговор за повторное пьяное вождение, внесенный в другом регионе. Былое наказание и новое были частично сложены. В итоге, мужчине присудили 10 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Осужденный был взят под стражу в зале суда. На процессе велась аудиозапись. Диск с ней предписано хранить при материалах дела.

Фото: pixabay.com
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водитель алкоголь приговор

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