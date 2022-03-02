Житель Улан-Удэ лишился авто, поставленного на штрафстоянку

Автомобиль ВАЗ, помещенный сотрудниками ГИБДД Бурятии на штрафстоянку ООО «Азия-Лада-Сервис», уже не вернется к улан-удэнцу, который ранее им владел. По крайней мере, все идет к тому, что право собственности на транспортное средство зарегистрирует за собой ООО. Районный суд уже встал на сторону компании.На штрафстоянке ВАЗ-21043 оказался в силу нерадивости своего владельца. Остановив машину на дороге, полиция выявила, что водитель совершил серьезное нарушение. На улан-удэнца было наложено наказание по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления», а машину отогнали на штрафстоянку.Когда все вопросы с административным наказанием были урегулированы, гражданин пришел на штрафстоянку, чтобы забрать автомашину. Однако администрация стоянки отказалась вернуть его – мужчина не смог доказать свое право на распоряжением автомобилем. Выяснилось, что официально «ВАЗ» числился за совсем другим человеком, давно покинувшим Бурятию.Нынешний водитель приобрел авто по нотариальной доверенности, а официальный договор купли-продажи не подписывался. Некоторое время отсутствие договора никак не сказывалось на жизни, но на этот раз стало непреодолимым препятствием. Тем более, что нотариальную доверенность мужчина потерял, да и у той и закончился срок.Когда задолженность за хранение автомобиля перевалила за 40 тыс рублей, что превышало стоимость машины, ООО «Азия-Лада-Сервис» встревожилось и обратилось в суд, чтобы признать ВАЗ бесхозяйной вещью и затем оформить свое право собственности.Взвесив все «за» и «против», Фемида пришла к выводу, что указанный автомобиль является брошенной вещью, а штрафстояночная компания присматривает за этим бесхозным добром.Районный суд исковые требования удовлетворил. Компания стала владельцем ВАЗа. Будет ли прежний водитель обжаловать вердикт первой инстанции неясно, но даже если будет, шансов отменить его, на наш взгляд, исчезающее малы.Этот случай лишний раз подчеркивает, что документы на движимое и недвижимое имущество надо держать в порядке.Фото: pixabay.com