Появление аквапарка в Улан-Удэ стало под большим вопросом

«Аквапарк – это долгожданный объект для жителей Бурятии. Очень печально, что застройщик не может достроить самостоятельно объект. Однако учитывая желание жителей Улан-Удэ, в ближайшее время мы обсудим все возможные варианты для продолжения строительства» - прокомментировал ситуацию зампред правительства Евгений Луковников.

Застройщик аквапарка направил в Госстройжилнадзор письмо о консервации объекта строительства, сообщили в ведомстве.Реконструкция существующего здания по проспекту Автомобилистов под аквапарк была начата в 2018 году. Строительство дважды было приостановлено, но в этот раз реконструкция здания прекратилась более шести месяцев назад.В соответствии с действующим законодательством застройщиком принято решение о консервации с перспективой возобновления строительства в будущем. Проведено отключение инженерных коммуникаций, приняты необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки.