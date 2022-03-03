Общество 03.03.2022 в 14:45
Появление аквапарка в Улан-Удэ стало под большим вопросом
Застройщик не может самостоятельно достроить объект
Текст: Нина Павлова
Застройщик аквапарка направил в Госстройжилнадзор письмо о консервации объекта строительства, сообщили в ведомстве.
Реконструкция существующего здания по проспекту Автомобилистов под аквапарк была начата в 2018 году. Строительство дважды было приостановлено, но в этот раз реконструкция здания прекратилась более шести месяцев назад.
В соответствии с действующим законодательством застройщиком принято решение о консервации с перспективой возобновления строительства в будущем. Проведено отключение инженерных коммуникаций, приняты необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки.
Реконструкция существующего здания по проспекту Автомобилистов под аквапарк была начата в 2018 году. Строительство дважды было приостановлено, но в этот раз реконструкция здания прекратилась более шести месяцев назад.
В соответствии с действующим законодательством застройщиком принято решение о консервации с перспективой возобновления строительства в будущем. Проведено отключение инженерных коммуникаций, приняты необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки.
«Аквапарк – это долгожданный объект для жителей Бурятии. Очень печально, что застройщик не может достроить самостоятельно объект. Однако учитывая желание жителей Улан-Удэ, в ближайшее время мы обсудим все возможные варианты для продолжения строительства»- прокомментировал ситуацию зампред правительства Евгений Луковников.
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