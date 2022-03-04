Общество 04.03.2022 в 10:46

Власти Улан-Удэ поехали. «По автобусы»

Мэр и председатель горсовета смотрят новые модели  во Владимирской области, в Татарстане и Башкирии
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Власти Улан-Удэ поехали. «По автобусы»
Делегация столицы Бурятии во главе с Игорем Шутенковым и Чимитом Бальжинимаевым посетила производственные цеха одного из крупнейших производителей техники во Владимирской области, также будет организовано посещение двух заводов в Татарстане и Башкирии, сообщили в городской администрации.

Одной из целей рабочей поездки является осмотр новых передовых моделей российских производителей общественного транспорта. В конце прошлого года глава Бурятии Алексей Цыденов выделил городу 500 млн рублей для покупки новых автобусов.

Для исполнения поручения городские власти исследовали российский рынок производителей общественного транспорта. Был изучен опыт других регионов по эксплуатации новых моделей разных заводов.

Напомним, Улан-Удэ уже имеет опыт приобретения большой партии автобусов и трамваев, в 2019 году поступили 15 новых современных вагонов, а в 2020 году - 42 автобуса. В прошлом году на линии вышли два новых низкопольных автобуса. В связи с обновлением модельных рядов было принято решение непосредственно осмотреть новые модели и качество производства.

Идет активная работа над увеличением количества поставок автобусов до 170 единиц. В настоящее время уточняются условия лизинга, источники финансирования, детализация механизма поставок для транспортного обслуживания горожан.

В столице Владимирской области прошла рабочая встреча с главой города Андреем Шохиным и председателем городского Совета Николаем Толбухиным. Андрей Шохин и Игорь Шутенков обменялись опытом развития городского хозяйства и социальной сферы, формирования местных бюджетов и участии муниципалитетов в национальных проектах.

В составе делегации Улан-Удэ вместе с мэром и спикером городского Совета председатель городского комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев, начальник управления внешних связей Дмитрий Дашиев, депутат горсовета Сергей Бурдиков и директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.

Фото: ulan-ude-info.ru
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