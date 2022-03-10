В Бурятии похоронили еще одного погибшего на Украине военного

9 марта в селе Усть-Кяхта прошла панихида по старшему лейтенанту мотострелкового батальона Цырену Балданову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, проводить офицера в последний путь собрались практически все земляки - жители села Усть-Кяхта, его родные и близкие. Проститься со своим боевым товарищем приехали и его сослуживцы.





- Цырен всегда выделялся в лучшую сторону, помогал людям советом и делом. Он пользовался большим авторитетом как среди своих подчиненных, так и командования воинской части. Я знаю Цырена не только как офицера, как сослуживца, я знаю его как друга. Мы были близки с ним, мы дружили вместе, отмечали праздники вместе, были все время вместе. Я знаю его как хорошего, честного, искреннего человека. Для нас это большая потеря, для всего нашего офицерского коллектива, для всех товарищей, с которыми он служил. Мы сначала не поверили в то, что произошло. Мы очень долго не могли поверить в это, - сказал Георгий Левченко.





- Цэрэнэй эжи, дуу басаган, мүнөөдэр ехэ гашуудалтай удэр. Манай нютагай хүбүүн Цырен Александрович Балданов алдалан унаа. Баатар хүбүүн, ёhотой сэрэгшэн. Цырен манай зүрхэ сэдьхэлдэмнай мүнхэ үлэхэ. Цырен выбрал свой путь, стал профессиональным военным. Закончил высшее военное училище, стал настоящим офицером, верный присяге, он до конца исполнил свой долг, не пожалел своей жизни. Сегодня решается судьба нашей страны, судьба будущего нашего народа, наших детей. И мы будем помнить наших героев, сложивших свои жизни как героев Великой Отечественной войны, - подчеркнул Алексей Цыденов.





- Цырену было всего пять лет, когда не стало отца. Цырен был очень хороший мальчик, добрый. Он с детства хотел быть военным. Когда повзрослел, целенаправленно стал готовиться, занимался самбо. Учился он хорошо, закончил школу с двумя четвёрками, остальные предметы на отлично. Поехал он поступать в Благовещенск один, никто не сопровождал, потому что мама одна, он сам всегда переживал, всегда говорил, что надо помогать маме, поддерживал ее, любил, - отмечает Октябрина Будаева.





Напомним, по официальным данным на 4 марта, на Украине погибли 8 военнослужащих из Бурятии, еще около было 40 ранено. 5 марта в Гусиноозерске похоронили старшего лейтенанта Илью Семенова , который погиб 24 февраля, в первый день спецоперации. Также известно о смерти уроженца Тункинского района Нимы Ошорова , военнослужащего Отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады. Он погиб в ходе спецоперации 28 февраля.





Друг Цырена Балданова, старший лейтенант Георгий Левченко рассказал, что он с самого первого дня службы был достойным и честным офицером, верным своему воинском долгу.Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родным и близким Цырена Балданова.Тетя Цырена, Октябрина Будаева рассказывает, что отец рано ушёл из жизни, и его с младшей сестрой Сэсэг воспитывала одна мама Дарима Мартовна.Его одноклассник Алексей Очиров отметил, что Цырен был всегда справедливым и никогда в беде не бросал друзей, за что его уважали товарищи.Цырен Александрович Балданов родился 12 марта 1997 года. По окончании школы в 2014 году поступил в Дальневосточное высшее командное училище им. маршала Рокоссовского. После окончания училища Балданов был распределен на должность командира взвода, а в 2020 году был там же назначен на должность заместителя командира мотострелковой роты.Погиб старший лейтенант Цырен Балданов 28 февраля при освобождении города Волноваха в Донецкой народной республике.Фото: пресс-служба правительства Бурятии