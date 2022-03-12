В Бурятии стартовал фестиваль "Байкальская миля"

«Хочу поблагодарить всех участников из других регионов, что приехали к нам, а также организаторов» - сказал на открытии фестиваля зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.

«Я участвую в "Байкальской миле" с самого первого раза. Это уже четвертый раз. Впечатления - как всегда! Байкальская миля, это магнит креативных энтузиастов, которых в обычной жизни очень сложно в одном месте встретить. А тут их большая концентрация. Если ты сам с "бензином в крови", то тебя будут окружать только такие люди. До Байкала добирались мы по-разному - кто-то самолетом прилетел в Иркутск, а на машине потом сюда. Кто-то прилетел в Улан-Удэ. Кто-то ехал гранд-туром - стартовали в Москве, и, естественно, выполняя задания организаторов, добрались своим ходом на машинах до Максимихи» - поделился с "Номер один" Александр.



«Я приехал побеждать, побивать рекорд максимальной скорости. Мне сказали, что последние 4 года рекорд - 230 км/ч. Я понимаю, что я точно быстрее проеду за 1-3 попытки. В итоге с 4 попытки я ее побил. .. Я только-только разобрался с настройками машины, потому что здесь ехать вообще по-другому. Думаю, сейчас после обеда я побью рекорд. И стану номер один» - сказал блогер.

В Бурятии прошло открытие фестиваля "Байкальская миля". Участники соревнований приехали на лед Байкала практически со всех уголков России, рассказал корр. "Номер один" с места событий.Сегодня, 12 марта завершается гранд-тур, который стартовал 22 февраля в Москве и Санкт-Петербурге.По словам участника фестиваля из Иркутска Александра Дрейгала (команда Мотор Сити), "Байкальская миля" - магнит для креативных энтузиастов.В команде Александра, к примеру, насчитывается порядка 40 человек. И все из разных городов - Иркутска, Москвы, Сочи, Красноярска.Отметим, на фестиваль также прибыл Дмитрий Гордей - российский видеоблогер и стример. Он также участвует в фестивале и планирует побить рекорд скорости.«Байкальская миля - одно из основных событийных мероприятий для Бурятии в зимней период. Его цель - популяризация и развитие российского авто- и мотоспорта, привлечение внимания общественности к экологическим проблемам региона, пропаганда активного образа жизни и продвижение событийно - рекреационных ресурсов зимнего Байкала.