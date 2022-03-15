Общество 15.03.2022 в 20:23
Монголия будет стимулировать хорошие отношения с двумя соседями – спикер ВГХ Монголии
Международная обстановка стала напряженной и создает множество рисков для Монголии, считает он
Текст: Номер один
У Монголии есть потенциал стать одним из основных торговых узлов между Европой и Азией. Поэтому необходимо срочно разработать и осуществить разумную политику, направленную на стимулирование хороших экономических и политических отношений с двумя соседями (КНР и РФ- прим ред.) и другими странами мира.
Об этом заявил сегодня в своем традиционном выступлении в начале нового парламентского сезона спикер Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар, сообщает МОНЦАМЭ.
«Пришло время правительству, частному сектору и общественности объединиться и уверенно двигаться вперед, чтобы использовать любую возможность для восстановления экономики страны, а также для последовательной реализации «Новой политики восстановления для оживления экономики после пандемии», - цитирует его агентство.
В связи со сложившейся ситуацией он обратил внимание парламентариев на некоторые ключевые вопросы.
«В то время как ситуация с пандемией улучшается, международная обстановка стала напряженной, что создает множество непредсказуемых и неопределенных рисков. В условиях нестабильной внешней среды нам, монголам важно быть едиными, не вводить других в заблуждение, делать поспешные выводы и провоцировать общественность. В эпоху информационной войны мы должны серьезно относиться к решениям, которые затрагивают общественные интересы», - считает Монголии Гомбожавын Занданшатар.
По предварительным итогам 2021 года экономика Монголии выросла на 1,4%, что значительно ниже прогнозов международных и отечественных профессиональных организаций.
«Напряженность на международной арене, по словам, вероятно, окажет негативное влияние на нашу экономику в виде роста инфляции, дефицита некоторых товаров, падения валютных курсов и региональных инвестиционных рисков. Поэтому для управления инфляцией и экономикой необходима соответствующая налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика».
А следующие вопросы требуют немедленного решения, подчеркнул Гомбожавын Занданшатар: «Обеспечить устойчивое снабжение потребительскими и стратегически важными товарами, принять меры по диверсификации источников поставок и снижению роста цен; незамедлительная реализация денежно-кредитной и фискальной политики по поддержке импортозамещающих и экспортоориентированных национальных производств во всех аспектах; реализация общенационального плана управления государственным долгом, поскольку мировой финансовый рынок становится нестабильным из-за конфликта и возрастает риск рефинансирования внешнего долга Монголии в ближайшие годы».
Спикер полагает, что нужно «увеличить пропускную способность пограничных портов и активизировать работу по увеличению экспорта для предотвращения продолжения экономического спада».
«Мы также должны увидеть, что за риском стоит возможность, и постараться не упустить ее и получить прибыль. Цена золота на мировом рынке приближается к 2000 долларов за унцию. С начала марта цены на уголь выросли на 300 юаней за тонну. Аналитики говорят, что хотя цены на медь находятся на самом высоком уровне за десятилетие, ожидается их дальнейший рост до 15 000 долларов за тонну», - сказал спикер Великого Государственного Хурала.
Если новая политика для оживления экономики будет успешно реализована, экономический рост сохранится в среднем на уровне 6 процентов, то национальный доход на душу населения увеличится в два раза.
На прошлой неделе началось строительство железной дороги Зуунбаян-Ханги. Железная дорога Таван Толгой- Гашуунсухайт должна быть завершена в июле. С вводом в эксплуатацию этих железных дорог экспорт угля может достичь 60 млн тонн. Поэтому важно уделить особое внимание железной дороге и принять все необходимые меры для ее ввода в эксплуатацию досрочно, подчеркнул он.
Фото: montsame.mn
Об этом заявил сегодня в своем традиционном выступлении в начале нового парламентского сезона спикер Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар, сообщает МОНЦАМЭ.
«Пришло время правительству, частному сектору и общественности объединиться и уверенно двигаться вперед, чтобы использовать любую возможность для восстановления экономики страны, а также для последовательной реализации «Новой политики восстановления для оживления экономики после пандемии», - цитирует его агентство.
В связи со сложившейся ситуацией он обратил внимание парламентариев на некоторые ключевые вопросы.
«В то время как ситуация с пандемией улучшается, международная обстановка стала напряженной, что создает множество непредсказуемых и неопределенных рисков. В условиях нестабильной внешней среды нам, монголам важно быть едиными, не вводить других в заблуждение, делать поспешные выводы и провоцировать общественность. В эпоху информационной войны мы должны серьезно относиться к решениям, которые затрагивают общественные интересы», - считает Монголии Гомбожавын Занданшатар.
По предварительным итогам 2021 года экономика Монголии выросла на 1,4%, что значительно ниже прогнозов международных и отечественных профессиональных организаций.
«Напряженность на международной арене, по словам, вероятно, окажет негативное влияние на нашу экономику в виде роста инфляции, дефицита некоторых товаров, падения валютных курсов и региональных инвестиционных рисков. Поэтому для управления инфляцией и экономикой необходима соответствующая налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика».
А следующие вопросы требуют немедленного решения, подчеркнул Гомбожавын Занданшатар: «Обеспечить устойчивое снабжение потребительскими и стратегически важными товарами, принять меры по диверсификации источников поставок и снижению роста цен; незамедлительная реализация денежно-кредитной и фискальной политики по поддержке импортозамещающих и экспортоориентированных национальных производств во всех аспектах; реализация общенационального плана управления государственным долгом, поскольку мировой финансовый рынок становится нестабильным из-за конфликта и возрастает риск рефинансирования внешнего долга Монголии в ближайшие годы».
Спикер полагает, что нужно «увеличить пропускную способность пограничных портов и активизировать работу по увеличению экспорта для предотвращения продолжения экономического спада».
«Мы также должны увидеть, что за риском стоит возможность, и постараться не упустить ее и получить прибыль. Цена золота на мировом рынке приближается к 2000 долларов за унцию. С начала марта цены на уголь выросли на 300 юаней за тонну. Аналитики говорят, что хотя цены на медь находятся на самом высоком уровне за десятилетие, ожидается их дальнейший рост до 15 000 долларов за тонну», - сказал спикер Великого Государственного Хурала.
Если новая политика для оживления экономики будет успешно реализована, экономический рост сохранится в среднем на уровне 6 процентов, то национальный доход на душу населения увеличится в два раза.
На прошлой неделе началось строительство железной дороги Зуунбаян-Ханги. Железная дорога Таван Толгой- Гашуунсухайт должна быть завершена в июле. С вводом в эксплуатацию этих железных дорог экспорт угля может достичь 60 млн тонн. Поэтому важно уделить особое внимание железной дороге и принять все необходимые меры для ее ввода в эксплуатацию досрочно, подчеркнул он.
Фото: montsame.mn