В Улан-Удэ отметят восьмилетие «Крымской весны»

В столице Бурятии завтра, 18 марта в 14:00, на площади Советов, пройдет концерт-акция «В единстве - наша сила!», посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Для жителей и гостей Улан-Удэ выступят известные творческие коллективы и артисты Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.На концерте прозвучат всеми любимые произведения - «Севастопольский вальс», «От героев былых времен», «Матросские ночи», «И родина у всех одна», «Эхо любви» и другие. Для зрителей выступят известные творческие коллективы «Забава», «Сибирский сувенир», народный артист Бурятии Мунхзул, солисты Бурятской филармонии Тимур Болотов и Сэсэг Аюшеева, эстрадные исполнители Валико Гаспарян, Сергей Плотников и другие.Погода, согласно прогнозам метеорологов, ожидается солнечная, без осадков, минус 5 градусов. Приглашаем жителей и гостей столицы на праздничный концерт.Мероприятие пройдет по инициативе ветеранских, женских и молодежных общественных организаций Бурятии. Республика вместе со всей страной отметит восьмую годовщину «Крымской весны». Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошел в состав Российской Федерации. В этом году празднование этой даты приобретают особый смысл в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик.Перед концертом общественная организация ветеранов «Боевое братство» проведет автопробег по городу, который завершится флэш-мобом на площади Советов.Фото: egov-buryatia.ru