В Улан-Удэ автобусы в Сосновый бор и Звёздный будут работать без изменений

В Улан-Удэ требования Ространснадзора по ограничению движения муниципального общественного транспорта могли привести исчезновению ряда «дачных» маршрутов и уходу муниципальных автобусов с маршрутов в военные городки Сосновый бор и Звёздный. Однако в нынешнем году надзорное ведомство не будет требовать ликвидации маршрутов, сообщили в горсовете столицы Бурятии.Проблема в том, что городские власти могут организовывать перевозки только в пределах границ города, а маршруты №22 (Восточный – «Автодорожник»), №32 (Элеватор - Вахмистрово), №39 (Виадук - 14-й километр), №122 (пл.Славы - 5-й км), №131 (Бабушкина – «Геолог») возят пассажиров на дачи, расположенные на территориях соседних районов.Эти маршруты по факту являются межмуниципальными, их организацией в соответствии с федеральным законодательством должно заниматься министерство транспорта Бурятии.В городском совете депутатов заслушали предложения представителей профильных ведомств по реорганизации дачных маршрутов. Как пояснил оруководитель территориального управления Ространснадзора Владимир Калмыков, в нынешнем году ведомство не будет требовать ликвидации маршрутов: «Есть указ президента России об обеспечении транспортного сообщения, в рамках его мы и будем действовать».Но это решение – временное, к следующему дачному сезону необходимо найти замену муниципальным автобусам, уточнил он.Представитель республиканского минтранса Сергей Каплин предложил усилить дублирующие маршруты, как было в случае с маршрутами № 4 и № 106.Появились вопросы и к работе маршрутов №134 и №135, которые курсируют из Улан-Удэ в военные городки Сосновый Бор и Звездный (Октябрьский район). Сейчас маршруты частично пересекают Заиграевский район, соответственно, их тоже можно назвать межмуниципальными. Было предложено организовать перевозку пассажиров по этим маршрутам в формате экспресса и полуэкспресса. То есть, жители военных городков проследуют до Улан-Удэ без остановок в Заиграевском районе.«Есть, например, и такой вариант: поменять границы муниципального образования, включив дорогу в состав Улан-Удэ. Тогда городской маршрут будет курсировать по городской дороге, - отметил председатель профильного комитета Сергей Бурдиков. – Можно также постараться внести изменения в нормативную документацию. По букве закона администрация города вышла за рамки полномочий, но проблему нужно решить. Сейчас ее на контроль взял глава Бурятии Алексей Цыденов, возможно, ему удастся продвинуть законодательную инициативу, разрешающую муниципальному транспорту выезд за границы города».Напомним, дачные маршруты начнут выполнять рейсы 1 мая.Фото: «Номер один»