Общество 23.03.2022 в 12:59

В Улан-Удэ новая дорожная камера фиксирует массовые нарушения ПДД

За выезд на встречные трамвайные пути на ул. Гагарина штраф составит 5 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ новая дорожная камера фиксирует массовые нарушения ПДД
ГИБДД Бурятии сообщила об установке стационарного комплекса ЦАФАП на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50 лет Октября (Элеватор). Он, в частности, фиксирует выезды на встречную полосу и трамвайные пути встречного направления. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Судя по распространенному полицией видео, данное нарушение на этом перекрестке водители совершают регулярно.



В Госавтоинспекции напомнили, что пункт 9.6 ПДД РФ разрешает движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается.

Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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