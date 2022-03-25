Для Улан-Удэ планируется закупить 173 автобуса

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников обсудил с исполнительным директором Блока развития Дальнего Востока и Арктики ВЭБ.РФ и первым заместителем гендиректора компании «Volgabus» Антоном Шупиком вопрос приобретения автобусов большого и среднего классов для Улан-Удэ. По словам зампреда, подтвержденный объем финансирования составляет 517 млн рублей. Бюджетная заявка на дополнительные 1,3 млрд отправлена в Минтранс России и находится на рассмотрении.- Стоимость автобуса большого класса составляет порядка 16 млн рублей, поэтому мы сейчас рассматриваем вариант покупки необходимого количества автобусов через российскую государственную корпорацию развития, государственный инвестиционный банк по льготной процентной ставке. Компания производитель российский автобусов «Volgabus» уже подтвердила готовность поставки транспортных средств, - сообщил Евгений Луковников.Фото: с личной страницы зампреда в Телеграм