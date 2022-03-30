Дизайн-проекты объектов «Народного бюджета» в Улан-Удэ согласуют с горожанами

«Еще раз довожу до уважаемых коллег: объекты Народного бюджета должны отличаться от подобных объектов. Включайте креатив и творческий подход. Ваши подрядчики обязаны согласовывать с вами дизайны до победного. Утверждение дизайна будет происходить в составе комиссии. Просто так собрать конструкцию из крашенных труб за один миллион рублей не получится. Прошу всех обратить на это внимание» - сообщил Вадим Имидеев, председатель Проектно-аналитического комитета Администрации г. Улан-Удэ.

«Дизайны должны быть завязаны с существующей ситуацией. Зачастую детские площадки обустраиваются как по остаточному принципу. Покупают самую яркую площадку, без учета того, как это будет эксплуатироваться. Большие пестрые элементы проигрывают простым решениям, которые хорошо сходятся с окружающей застройкой и визуально и не нагружают глаз. Взрослым нужно продумать о том, чтобы ему самому хотелось бы поиграть. Тогда и детям будет интересно» - подчеркнул он.

В Улан-Удэ приступают к работам по благоустройству скверов, дворов, строительству новых спортплощадок, ливневок по проекту «Народный бюджет». Всего в плане 30 мероприятий, два из которых, освещение улиц в мкрн Матросова, уже выполнены, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Все объекты для благоустройства улан-удэнцы выбрали самостоятельно, поскольку главная идея «Народного бюджета» – дать возможность горожанам самим определить, что именно надо сделать в их районе.В настоящее время по всем объектам составлены сметы, проведены выездные собрания с жителями, подрядчики готовят дизайн-проекты, которые затем будут тщательно согласовываться с общественностью. Эти вопросы еженедельно обсуждаются на проектном офисе.Архитектор Дмитрий Ильин, приглашённый на проектный офис, отметил, что по дизайнам спортплощадок у него нет замечаний, поскольку у города уже наработан опыт. Дизайн-проекты дворов нужно усиливать: все пешеходные дорожки должны быть выше грунта, чтобы грязь не попадала на обувь, использовать зеленые насаждения для регулирования потоков, уходить от того, чтобы просто менять одно покрытие на другое и т. д.Напомним, по проекту «Народный бюджет» проголосовали более 24 тысяч улан-удэнцев. Всего было сформировано и выдвинуто на голосование 105 мероприятий.