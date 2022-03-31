Общество 31.03.2022 в 17:33

Дети Бурятии присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»

Более 2,5 тысячи писем уже передано Юнармией в политотдел 36-й армии, все они будут доставлены военнослужащим
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Дети Бурятии присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
Дети из образовательных и социальных учреждений Бурятии написали письма поддержки нашим военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине, в рамках всероссийской акции «Письмо солдату». Она проходит С 1 марта по 15 апреля, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Акцию «Письмо солдату» запустило всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Юнармейцы, выражают свои слова благодарности и поддержки военнослужащим, которые в настоящее время проводят спецоперацию на территории Украины, проявляя мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. В школах Бурятии установлены почтовые ящики для сбора писем. Уже более 2,5 тысячи писем передано Юнармией в политотдел 36-й армии, все они будут доставлены на место дислокации военнослужащих. Письма можно направлять на электронную почту: region03@yunarmy.ru.

«Акция позволяет проявить свои творческие способности и открыть для себя новые возможности. Каждый выберет для себя подходящую номинацию – «Письмо», «Рисунок» или «Видео». Самое ценное, что ребята вашего возраста осознают, насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома. Для тех, кто днем и ночью несет свою нелегкую службу. Поэтому мы постараемся, чтобы каждое письмо, каждый рисунок и стихотворение дошли до своего адресата», - отмечается на сайте Юнармии.

В акции также приняли участие воспитанники социально-реабилитационных центров Бурятии для несовершеннолетних.

«Ребята с большим интересом сначала прочитали письма времен Великой Отечественной войны, молодежи Советского Союза, прослушали о том, как бумажные треугольные конверты были значимы в те времена, и как радовались солдаты на передовой, когда получили заветные приветы от своих родных и близких», – рассказала директор центра в Закаменском районе Гунсэма Базарова.

В письмах дети рассказали о себе, о своих планах и мечтах. Написали о том, что защитников Родины любят и ждут, а также пожелали военнослужащим здоровья и скорейшего возвращения домой. Те, кто еще не умеет писать, нарисовали и отправили свои рисунки.

Письма будут доставлены военнослужащим российской армии в зону боевых действий вместе с гуманитарной помощью предметов первой необходимости, сбор которой осуществляется по всей стране.

Фото: egov-buryatia.ru
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