В Улан-Удэ открыли новый детский сад

В торжественной церемонии открытия детского сада, построенного в рамках реализации национального проекта «Демография», приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, врио министра образования и науки республики Валерий Поздняков, руководство и воспитатели детского сада, дети и родители.





- Я вас всех искренне поздравляю с тем, что теперь и здесь есть красивый, новый детский сад. В нашей республике рождается много детей, демография очень хорошая. Нам нужны новые детские сады, школы. Я хочу, чтобы у наших детей были хорошие условия. Чтобы они могли развиваться, учиться, дружить и готовиться к большой жизни. Мы много строим и в городе, и в республике. Этот детский сад построен по поручению президента страны. Пусть таких садов и школ, условий для развития детей будет больше и пусть наши дети будут счастливыми, - пожелал глава Бурятии.





- Я благодарю главу Бурятии, правительство республики за такую поддержку в реализации нацпроектов по строительству детских садов и школ. Сейчас мы находимся в центре новостроек, здесь уже живут молодые семьи с детьми, у которых есть возможность в шаговой доступности водить детишек в комфортный детский садик. Он уже полностью укомплектован. Здесь будет замечательный коллектив, и этот коллектив поведёт за собой Наталья Покацкая – лучший воспитатель этого года. В добрый путь! – поздравил Игорь Шутенков детей и родителей.





- При выборе месторасположения всегда определяется, где он будет наиболее востребован. 47-ой квартал – один из наиболее густонаселенных микрорайонов нашего города. Отрадно, что филиалом садика будет руководить победитель конкурса «Воспитатель года» в Улан-Удэ. Две недели назад мы проинспектировали этот сад с замминистра просвещения РФ Андреем Николаевым, состояние садика было признано удовлетворительным. В ближайшее время у нас откроются детсады в мкр. Дивизионный и в пос. Забайкальский, а чуть позже по ул. Лермонтова и еще один – уже четвертый корпус «Калинки», - прокомментировал врио министра.







- В нашем «Городе для детей» есть своя полиция, МЧС, поликлиника, парк, магазин, остановка. Здесь дети могут все пощупать, все детальки открываются. Здесь детям очень приятно находиться. Стены рассчитаны на разный возраст. Также есть деревянные конструкторы «Бабашки». Бабашки успешно используются в игре и моделировании детьми от 3 до 7 лет, как индивидуально, так и в группе. Ребенку важно создавать постройки и конструкции в рост и действовать внутри созданного пространства, - рассказывает заведующая «Калинкой» Татьяна Шангина.





Шестого апреля в Улан-Удэ открылся третий корпус детского сада №96 «Калинка», расположенный в одном из самых густонаселённых районов города – 47 квартале на улице Конечной.С приветственным словом к собравшимся обратился глава республики Алексей Цыденов.С открытием третьего корпуса «Калинки» очередь в детсады Улан-Удэ сократилась на 280 человек, а для взрослых появилось почти 40 новых рабочих мест. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что это уже 15-й новый детский сад в нашем городе.На строительство детского сада было выделено более 292 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».Врио министра образования и науки республики Валерий Поздняков Поздняков отметил важность месторасположения детского сада.В новом двухэтажном здании «Калинки» созданы все условия для многостороннего развития детей. Заведующая детского сада «Калинка» Татьяна Шангина обратилась с главе республики и мэру со словами благодарности.- Вы исполнили мечту нашего коллектива, мечту многих родителей, которые проживают здесь. 47 микрорайону очень нужен был детский сад. Два корпуса «Калинки», которые расположены чуть ниже, рассчитаны на 550 ребят, но сейчас туда ходят почти 900. И этот детский сад, конечно же, очень поможет жителям 47 квартала, - сказала Татьяна Шангина.Туяна, мама трехлетнего малыша, очень рада открытию садика.- Мы живем рядом, с самого начала строительства видели, как возводилось здание. Каждый день ходили и наблюдали за строительством, сыну очень нравится смотреть на технику. Ранее мы посещали частный садик, а теперь будем ходить сюда. У меня есть возможность выйти на работу, развиваться, расти, - отметила женщина.В «Калинке» созданы все условия для гармоничного развития детишек. Одна из изюминок детсада – «Умные стены» - интерактивные познавательные панели, расположенные по всему садику.В спортивном зале юных горожан учат правилам дорожного движения с помощью огромного макета с дорогами, пешеходными переходами и светофорами. Также дети смогут прыгать на новых батутах и укреплять ножки на беговых дорожках и маленьких велотренажёрах.Вокруг «Калинки» планируется сделать комфортабельные тротуары, густо озеленить территорию, высадить кустарники и цветы.Новый корпус рассчитан на 14 групп, каждую из которых будут посещать по 20 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Сад полностью укомплектован и с 7 апреля он распахнёт свои двери для своих маленьких хозяев.Фото: «Номер один»