В Улан-Удэ цены на японские внедорожники улетели в космос

С 5 апреля Япония запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса. В перечень запрещенных попали популярные в Бурятии внедорожники Lexus, Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и др. В результате цены на завезенные ранее джипы на улан-удэнском авторынке улетели в космос.По данным Drom.ru, в Улан-Удэ стоимость Lexus LX450d выросла до 13,9 млн рублей, причем речь идет о машине с пробегом прошлого года выпуска. Новых же на рынке нет и не будет.- На прошлой неделе на подходе в Приморский край остановлен корабль, груженный новыми «лексусами» и «крузаками», перевозимыми по заказу «Саммит Моторс Владивосток», дочернего подразделения Sumitomo Corporation (Япония), - рассказал источник «Номер один», владеющий информацией по авторынку Владивостока. - Все машины заранее заказаны и оплачены, но корабль развернули и вернули в японский порт. Деньги за товар японцы, разумеется, вернут, но покупатели в шоке.Груз попал под санкции в связи с тем, что правительство Японии утвердило запрет на экспорт люксовых товаров в РФ после начала спецоперации. Причем под критерием «люксовый автомобиль» подразумевается цена - теперь нельзя ввозить в Россию автомобили стоимостью выше 50 тыс. долларов США.Добавим, что дорогостоящие японские внедорожники не только в Бурятии, но и по всей стране пользовались повышенным спросом среди бизнесменов и чиновников. Бурятские покупатели в основном приобретали эти машины у официального дилера «Тойота-центр» в Иркутске.Теперь, оставшись без японских автомобилей, дилерским центрам придется свернуть продажи и переориентироваться на техническое обслуживание ранее ввезенных машин. Однако проблема в том, что параллельно японцы прекращают и поставку в РФ оригинальных запасных частей для иномарок премиум-класса. Так что теперь богатые автовладельцы из Бурятии станут пользоваться китайскими аналогами запасных частей. Которые после девальвации рубля и проблем с логистикой тоже подорожали в несколько раз.- Недавно менял рулевую рейку на Nissan Patrol 2011 года выпуска. До начала известных событий она стоила около 20 тыс. рублей, в конце февраля - 50 тыс. рублей, а пока искал варианты, цена «ушла» до 150 тыс. рублей, - посетовал депутат Хурала Михаил Гергенов. - Вообще-то, это грабеж, поскольку запчасти явно завезены в РФ до кризиса и их цена не может быть столь высокой.Добавим, в марте 2022 года в России продано всего 55 129 новых легковых автомобилей, что на 62,9% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса.Между тем более дешевые «праворульные» иномарки сегодня идут из Японии, можно сказать, потоком. Так, на трассе «Улан-Удэ – Иркутск» наблюдается большое количество автовозов с «беспробежными» бюджетными автомобилями, следующими на запад. Однако большая часть автомобилей закуплена в Японии еще до событий на Украине.- Большие проблемы с логистикой, автовозов катастрофически не хватает, нет загрузки на обратные рейсы, так как прекратились поставки новых автомобилей на Дальний Восток, поэтому они с европейской части России не едут, - сообщил источник. - Парк автовозов Красноярска, Иркутска, Благовещенска реально небольшой и не справляется с объемом перевозок.Тем не менее спрос на подержанные иномарки с правым рулем растет не только в Бурятии, но и в западных регионах страны. Прежде всего из-за резкого сокращения и подорожания новых автомобилей с левым рулем. «Праворульки» же снова стали пользоваться повышенным вниманием покупателей. Хотя цены и здесь «кусаются» - подорожание произошло вслед за ростом курса доллара и евро в феврале-марте. Но сегодня, когда размер пошлины на ввоз иномарок, исчисляемой в евро, падает, появляется возможность стабилизации цен.Фото: pixabay.com