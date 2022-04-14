Общество 14.04.2022 в 11:34

Улицу в Улан-Удэ назовут в честь погибшего на Украине офицера Росгвардии

Лейтенанту Максиму Концову присвоено звание Героя России посмертно
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Текст: Константин Воронов
Улицу в Улан-Удэ назовут в честь погибшего на Украине офицера Росгвардии
Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, одна из улиц города будет названа в честь погибшего на Украине лейтенанта Росгвардии Максима Концова. 4 апреля за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, офицеру было присвоено звание Герой России (посмертно).

Максим Андреевич Концов родился 16 мая 1988 года в Улан-Удэ. В 2005 году закончил среднюю школу № 47. С начала проведения специальной военной операции на Украине лейтенант Максим Концов участвовал в выполнении специальных задач. 24 марта, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, он выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению ДРГ противника. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей.

В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

«Наш земляк, улан-удэнец Максим Андреевич был настоящим русским офицером, защитником Отечества, доблестным воином. Мы отдаем глубочайшую дань уважения подвигу Максима Концова. Этот подвиг станет примером стойкости, мужества, любви к родине для нас с вами и, конечно, для тех молодых людей, кто в дальнейшем свяжет свою жизнь с военной стезей, с защитой Отечества. Мы окажем всевозможную помощь родителям, супруге и детям Максима», - сообщил Игорь Шутенков.

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