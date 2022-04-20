В Улан-Удэ запустят автобусы на кладбища

Для жителей Улан-Удэ в родительский день 3 мая будут организованы маршруты на кладбища «Южное», в микрорайонах Стеклозавод и Загорск. Об этом сообщил Комитет городского хозяйства.Маршруты пойдут по следующим направлениям:- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова - пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пл. Советов. На этом маршруте будет три автобуса.- по маршруту № 56 движение 20 автобусов будет продлено от Шишковки до Стеклозавода.- переезд «Почтовый» по ул. Пищевая - кладбище «Южное» будут организовано укороченные рейсы не менее 5 автобусов маршрута №97 «Квартал» с интервалом 15 минут.- маршруты № 3, 21, 23 перенесут в этот день конечную остановку на кладбище в Загорске.Кроме этого, 30 апреля и 1 мая автобусы пойдут по маршруту:- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова - пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пл. Советов. Будут работать два автобуса МУП «Городские маршруты».Отправление автобусов с кладбище «Южное»: в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 ч.Отправление с пл. Советов, остановка «Филармония»: в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.В выходные дни с 10:00 по маршруту №97 «Квартал» будут организованы рейсы автобусов с интервалом 30 минут. Они будут следовать от переезда Почтовый по ул. Пищевая до кладбища «Южное».Работа городских маршрутов № 25, 33, 46, 92, 40, 70, 71, 97, 97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена.Фото: «Номер один»