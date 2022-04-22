В Улан-Удэ знаменитое лечебное учреждение пришло в негодность из-за коронавируса

Спустя два года ожесточенной битвы с коронавирусом госпиталь для ветеранов боевых действий в Улан-Удэ находится в плачевном состоянии. Из-за постоянной дезинфекции и обработки испортились полы, стены и мебель. Теперь помещения экстренно приводят в порядок. Помимо планового лечения возрастных участников боевых действий, ветеранов и детей Второй мировой войны, госпиталь должен стать местом восстановления молодых военных - участников спецоперации в Украине. Конечно, если удастся вовремя завершить ремонт и собрать обратно команду врачей, к которым стремились попасть пациенты со всей республики.Еще несколько лет назад госпиталь для ветеранов войн считался одним из немногих медицинских учреждений Бурятии, куда стремились попасть пациенты. Ведь уровень подготовки врачей, условия – все это было на уровне. Однако ситуация изменилась с приходом коронавируса.С 1 апреля 2020 года по решению Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом бурятский госпиталь для ветеранов войн перепрофилировали под ковидный стационар. На тот момент пандемия только набирала обороты. Как писал «Номер один», на оснащение перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций республики из федерального бюджета направлено более 402 млн рублей для обеспечения их необходимым медицинским оборудованием и кислородоснабжением в стационарах. Вместо госпиталя для ветеранов войн в здании расположили инфекционное отделение ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко».- Тогда требовалось медицинское учреждение для лечения заболевших COVID-19. Причем в госпитале у нас все условия на тот момент существовали: специальные палаты, оборудование, помещения. Все было подготовлено, – вспоминает заместитель министра социальной защиты населения Республики Бурятия Анатолий Кириллов. – Фактически каких-то дополнительных мероприятий проводить не требовалось, то есть можно заходить и заниматься лечением людей с COVID-19.На сегодняшний день уже принято решение возобновить работу госпиталя в прежнем режиме. С 1 апреля текущего года он передан обратно под управление минсоцзащиты населения Бурятии. На время пандемии находился в ведении минздрава.- Сейчас мы проводим ремонт. Сроки очень сжатые, планируем завершить ремонтные работы к 30 апреля, чтобы к началу мая госпиталь был готов к приему всех тех, кто получал там медпомощь. В основном это люди пожилого возраста, участники войн, ветераны и дети войны. Дело в том, что в здании шла постоянная «антиковидная» обработка. При дезинфекции использовались препараты, влияющие на мебель, на покрытие пола и т.д. И в связи с этим мы проводим ремонт, - объяснил Анатолий Кириллов.Тем временем пациенты с нетерпением ждут открытия лечебного учреждения. И неспроста – ежегодно в госпитале проходили лечение порядка 7,5 тыс. человек. 11 марта на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым представители Совета ветеранов обсудили работу военного госпиталя и попросили, чтобы учреждение вернулось в прежний режим работы и оказывало нуждающимся регулярную медицинскую поддержку. За время пандемии в здании проведено свыше сотни операций. На сегодня на ремонт госпиталя выделено около 9 млн рублей.- Мы собираем обратно своих врачей. Из 74 специалистов, ранее там работавших, вернулись 56, работа по привлечению персонала продолжается, - сообщил замминистра.В здании также расположен центр МРТ-диагностики, и он продолжит работу после перепрофилирования обратно в госпиталь.- Мы продолжим сотрудничать с центром МРТ, так как они у нас работают по договору аренды, а благодаря этому госпиталь имеет бесплатные квоты на исследования ветеранов, что огромный плюс для пациентов, - отметил Анатолий Кириллов.Стоит отметить, скоро в госпиталь смогут обращаться не только пожилые горожане, но и молодые бойцы, кто сейчас участвует в спецоперации в Украине.- Наше учреждение как раз называется «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», а военные спецоперации в Украине имеют на текущий день удостоверение фактических участников боевых действий, а значит и право проходить у нас лечение и реабилитацию. Надо сказать, что здесь лечатся участники и других боевых конфликтов: войны в Афганистане, военных действий в Чечне и т. д. То есть все, кто имеет статус участника боевых действий, - рассказывает замминистра.В госпитале имеется шесть отделений: кардиология, терапия, пульмонология, неврология, медицинская реабилитация и своя реанимация.- У нас ремонтные работы идут без выходных. Уже достаточно много сделано, большая часть работ проведена, поэтому есть надежда, что к концу апреля мы все закончим, - отметил он.При этом открытие госпиталя планировалось еще в прошлом году, но тогда вмешалась новая волна коронавируса.- Часть строительных материалов закупили ранее, ведь год назад мы готовились, что госпиталь вернется обратно в минсоцзащиты. Но с последовавшей очередной вспышкой COVID-19 принято решение оставить госпиталь в ведении Республиканской клинической больницы. И на сегодняшний день мы используем эти закупленные материалы, проводим текущий ремонт стен, меняем напольное покрытие, где необходимо, меняем плитку, мебель, - перечисляет Анатолий Кириллов.Параллельно начинается работа по набору пациентов.- Наполняемость госпиталя – 282 койки, а желающих попасть на лечение - большое количество, потому что люди не проходили реабилитацию и плановое лечение в течение двух лет. И сейчас, когда пандемия пошла на убыль, у граждан появилась возможность снова вернуться сюда и пройти лечение, - заключил Анатолий Кириллов.Фото: «Номер один»