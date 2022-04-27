Общество 27.04.2022 в 17:56

В Бурятии с 1 сентября появятся классы с обучением на бурятском языке

Их создание призвано решить ключевую проблему обучения бурятскому языку –  отсутствие языковой среды
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Текст: Номер один
В Бурятии с 1 сентября появятся классы с обучением на бурятском языке
В Бурятии в детских садах создаются отдельные группы с общением на бурятском языке, а с 1 сентября в больших школах будут созданы такие же первые классы. Об этом сообщил сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов во время посещения культурно-образовательного центра «Амар Мэндэ».

В культурно-образовательном центре «Амар Мэндэ» обучают бурятскому языку, проводятся занятия по вокалу и хореографии, по актерскому мастерству, по игре на моринхууре, реализуется программа по подготовке детей к школе. Открытие центра состоялось в 2017 году. За пять лет обучение прошли около 3000 детей и взрослых. В настоящее время центр посещает более двухсот человек. Среди посетителей центра, как дети, так и взрослые. Самому старшему посетителю – 74 года. В «Амар Мэндэ» создается языковое пространство, прививаются детям и родителям навыки семейного общения на бурятском языке в повседневной жизни, приобщение детей к бурятской культуре, рассказали в пресс-службе правительства республики.

«Большой плюс этого центра, что здесь создана и языковая, и культурная среда. То есть, не просто урок по учебнику, а именно погружение в среду. Это создает условия, когда детям интересно. Мне кажется, что это один из лучших примеров того, как можно создать условия для занятий детей. Вы видите, что детям интересно, и они идут сюда с удовольствием. У нас в республике принята программа сохранения и развития бурятского языка. В рамках нее предусмотрено очень много разных мероприятий. Но отдельно хотел бы отметить, как важно создание языковой среды. Мы создаем ее в детских садах: у нас отдельные группы, где общение только на бурятском языке. И в группах очень хорошие результаты. Количество групп постепенно увеличивается, во всех новых детских садах создаются такие языковые группы. А у воспитателей, которые работают в этих группах, повышенный коэффициент оплаты труда. В школах у нас создаются отдельные классы: в больших школах, где принимаются несколько первых классов, по согласию и заявлению родителей, будут формироваться отдельные языковые классы. То есть, с первого класса все общение будет на бурятском языке. И это не отдельные уроки, а именно среда в детском саду, в начальной школе – это условия, которые наиболее способствуют сохранению и развитию бурятского языка», - отметил глава Бурятии.

В 2022 году культурный центр «Амар Мэндэ» выиграл грант по языковой политике, проведенный Комитетом по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии, сумма гранта составила 200 тыс рублей. По проекту будет создана библиотека семейного чтения «Сугтаа уншая!», ведь семейное чтение играет большую роль в обучении бурятском языку, а также и в сближении семьи. Многодетные, малоимущие семьи будут обслуживаться в библиотеке бесплатно, для остальных читателей выдача книг будет осуществляться платно (стоимость абонемента 50 руб./одно издание на две недели. Абонементом библиотеки могут воспользоваться не только ученики «Амар Мэндэ», но и все жители Улан-Удэ.

«Проблема обучения бурятскому языку понятна – это отсутствие языковой среды. Вот эту языковую среду мы пытаемся здесь создавать. Это «живые» уроки, семейные клубы, когда приходят бабушки и дедушки, общаются, рассказывают о своих традициях, как они живут. «Живые» уроки – это встречи с интересными людьми, у нас была певица Бадма-Ханда Аюшеева, Анатолий Михаханов, были писатели, народные умельцы. Также мы выезжаем в районы, посещаем детские сады», - рассказала руководитель культурно-образовательного центра «Амар Мэндэ» Дарима Матханова.

Также центром «Амар Мэндэ» за счет грантовой поддержки из республиканского бюджета совместно с Фондом поддержки национальной культуры и традиций «Зула» реализуется социальный проект «Сохраняя традиции – мы создаем будущее». В рамках проекта проводится обучение детей бурятскому языку в интерактивном формате разговорного «Семейного клуба», к которому привлекаются родители, бабушки и дедушки.

На сегодняшний день проведено свыше 20 мероприятий, в том числе выездные - в ближайшие районы республики. Общее число участников мероприятий составило 345 человек.

Фото: egov-buryatia.ru
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бурятский язык обучение классы

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