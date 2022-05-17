Мэр Улан-Удэ: в центре города появится еще одна точка притяжения

На набережной реки Уды реализуется инвестпроект по строительству комплекса для туризма и отдыха высокого уровня «Парк Байкал». Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков познакомился с проектом и вместе с горожанами высадил здесь саженцы сосны для озеленения территории.– Микрорайон Батарейка – историческая часть нашего города. Именно здесь зарождалась вся промышленность. Купцы построили здесь несколько заводов – кирпичный, лесопильный, пивоваренный, стекольный. Интересный был завод искусственных фруктовых вод. Символично, что сейчас при помощи наших предпринимателей мы начинаем благоустраивать эту территорию, – сказал Игорь Шутенков.Индивидуальный предприниматель Роман Посаженников, реализующий проект «Парк Байкал», планирует построить здесь детские площадки, воркаут, гостевые дома, удобные парковки, благоустроить территорию.Вдоль новой пешеходной дорожки, которая уже понравилась улан-удэнцам, высадили аллею из сосен, пирамидальных тополей и ясеней. Посадочный материал предприниматель закупает на Урале и акклиматизирует в Бурятии.– Саженцы перезимовали в питомнике. Посадочный материал берется на доращивание. Мы первыми завезли ясень. Он уже 10 лет живет, с каждым годом, повышая морозостойкость. Общая площадь парка составляет 10 гектар. Здесь по проекту предусмотрен висячий мост, который соединит Саяны и ул. Воровского. Если связать эту территорию еще с тем берегом, то здесь можно целый день гулять, – отметил Роман Посаженников.Проект направлен на организацию круглогодичного отдыха и создание современной туристской инфраструктуры в центре города. Реализация инвестпроекта идет за счет средств предпринимателя.– Появится еще одна точка притяжения в центре города, куда наши горожане могут легко добраться на машине, велосипеде, пешком. Смогут отдохнуть у воды с комфортом. Посадкой деревьев символично открываем строительство этого парка. Я уверен, что у нас все получится, – отметил мэр Улан-Удэ.В посадках зеленых насаждений приняли участие руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев, молодежные трудовые отряды мэра.Фото: мэрия Улан-Удэ