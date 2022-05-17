Общество 17.05.2022 в 13:43

Мэр Улан-Удэ: в центре города появится еще одна точка притяжения

На набережной Уды построят комплекс для туризма и отдыха
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ: в центре города появится еще одна точка притяжения
На набережной реки Уды реализуется инвестпроект по строительству комплекса для туризма и отдыха высокого уровня «Парк Байкал». Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков познакомился с проектом и вместе с горожанами высадил здесь саженцы сосны для озеленения территории.

– Микрорайон Батарейка – историческая часть нашего города. Именно здесь зарождалась вся промышленность. Купцы построили здесь несколько заводов – кирпичный, лесопильный, пивоваренный, стекольный. Интересный был завод искусственных фруктовых вод. Символично, что сейчас при помощи наших предпринимателей мы начинаем благоустраивать эту территорию, – сказал Игорь Шутенков.

Индивидуальный предприниматель Роман Посаженников, реализующий проект «Парк Байкал», планирует построить здесь детские площадки, воркаут, гостевые дома, удобные парковки, благоустроить территорию.

Вдоль новой пешеходной дорожки, которая уже понравилась улан-удэнцам, высадили аллею из сосен, пирамидальных тополей и ясеней. Посадочный материал предприниматель закупает на Урале и акклиматизирует в Бурятии.

– Саженцы перезимовали в питомнике. Посадочный материал берется на доращивание. Мы первыми завезли ясень. Он уже 10 лет живет, с каждым годом, повышая морозостойкость. Общая площадь парка составляет 10 гектар. Здесь по проекту предусмотрен висячий мост, который соединит Саяны и ул. Воровского. Если связать эту территорию еще с тем берегом, то здесь можно целый день гулять, – отметил Роман Посаженников.

Проект направлен на организацию круглогодичного отдыха и создание современной туристской инфраструктуры в центре города. Реализация инвестпроекта идет за счет средств предпринимателя.

– Появится еще одна точка притяжения в центре города, куда наши горожане могут легко добраться на машине, велосипеде, пешком. Смогут отдохнуть у воды с комфортом. Посадкой деревьев символично открываем строительство этого парка. Я уверен, что у нас все получится, – отметил мэр Улан-Удэ.

В посадках зеленых насаждений приняли участие руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев, молодежные трудовые отряды мэра.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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благоустройство

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