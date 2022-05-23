Общество 23.05.2022 в 09:57

На парковке аэропорта Улан-Удэ случилось столпотворение

Руководство воздушной гавани говорит, что во всем виноват водитель-хулиган
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Текст: Константин Воронов
На парковке аэропорта Улан-Удэ случилось столпотворение
Сегодня утром на парковке аэропорта Улан-Удэ возник грандиозный скандал. Вот как ситуацию описал гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.

«У нас сегодня произошел вопиющий случай, наверно, хулиганства, я могу так сказать. Выезжая с парковки, водитель отказался оплачивать и еще угрожал тем, что заблокирует выезды с парковки. Мы эту ситуацию кое-как решили, но образовался затор», - сообщил он.

Дмитрий Гармаев также напомнил, что «территория парковки – это частная территория».

«Все наши действия законны. Нас очень много раз проверяли по этому поводу. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем в законном поле. В следующий раз я дал команду, что мы просто будем вызывать эвакуатор и забирать таких водителей на штрафстоянку», - пригрозил гендиректор аэропорта.

Он также проинформировал, что парковщики работают с закреплёнными на одежде видеорегистраторами, поэтому «неадекватные действия некоторых водителей фиксируются».

Отметим, из-за плотного графика утренних рейсов на парковке в аэропорту образуются заторы и без участия водителей-скандалистов. Однако, как ранее сообщал Дмитрий Гармаев, ситуацию исправить нельзя.

«Аэропорт бы с радостью поставил рейсы через каждые два часа в течение дня и не надрывался по утрам. Но не всё так просто. Улан-Удэ находится на востоке страны и все авиакомпании, базирующийся в Москве, стремятся прилететь к нам рано утром, развернуться и вылететь обратно в Москву как можно раньше. Это даёт возможность авиакомпании сделать ещё 2-3 рейса в течение дня», - пояснил он.

Фото: «Номер один»
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