Общество 25.05.2022 в 17:07

Командующий 36-й армией стал Почетным гражданином Улан-Удэ

Решение об этом принял горсовет
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Текст: Петр Санжиев
Командующий 36-й армией стал Почетным гражданином Улан-Удэ
Генерал-лейтенант Валерий Солодчук, который возглавляет расквартированную в Бурятии 36-ю армию Восточного военного округа России, удостоен высшего знака улан-удэнского муниципального признания – звания «Почетный гражданин города Улан-Удэ». Вопрос об этом рассмотрели депутаты горсовета на сессии 25 мая.

Звание присваивается тем, кто имеет особые заслуги перед городом и его жителями. Кандидатуру генерала рекомендовала комиссия по присвоению этого почетного звания, которая заседала вскоре после празднования нынешнего Дня Победы.

В городе отметили большой личный вклад генерала в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он организует в образовательных учреждениях Улан-Удэ проведение уроков мужества, ежемесячно проводятся Дни открытых дверей в армейских соединениях и частях с показом вооружений и военной техники. Генерал поддерживает проведение военно-спортивных игр. При участии Валерия Солодчука в прошлом году в Улан-Удэ создан республиканский Дом юной армии, на базе которого проводятся занятия по армейским дисциплинам.

Валерий Солодчук родился 24 марта 1971 года в Астраханской области. С апреля 2014 года являлся заместителем командующего 36-й армией, а с декабря 2019 года возглавил ее.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей, четвертой степени, орденом Кутузова, орденом «За военные заслуги», орденом Мужества и другими наградами.

«Кандидатура весомая, заслуженная. Это будет большой поддержкой всей общевойсковой 36-й армии в условиях проведения специальной военной операции», - обратился к депутатам горсовета заместитель мэра Улан-Удэ Николай Намсараев.

Никаких возражений не возникло. Председатель горсовета поставил вопрос на голосование. Горсовет проголосовал «за» единогласно.

Фото: «Номер один»
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