Дорогу на Элеваторе в Улан-Удэ хотят сделать трехполосной

Массовая застройка жилого района Элеватор и рост числа автомобилистов значительно увеличили в этой части города количество дорожных заторов. Теперь транспортные потоки на Элеваторе блокируются «пробками» не только в часы пик, но и днем.Два года назад городские чиновники изменили дорожную разметку в районе проспекта 50-летия Октября (на пересечении с улицей Гагарина), выделив отдельные заезды на остановку «Элеватор» автобусов, что временно притупило остроту проблемы. Однако с ростом жилищного строительства в Железнодорожном районе интенсивность трафика выросла и снивелировала меры, принятые мэрией Улан-Удэ.Теперь появилась новая идея - увеличить количество дорожных полос на самом интенсивном участке дороги: от остановки «кинотеатр «Октябрь» до пересечения проспекта 50-летия Октября. Как стало известно «Номер один», городские чиновники рассматривают вариант нанесения новой дорожной разметки с изменением схемы движения на этом участке, что, по замыслу инициаторов, позволит убрать скопление машин в районе остановки «кинотеатр Октябрь». Ведь затор в этом направлении в часы пик очень быстро уменьшает пропускную способность в целом проспекта 50-летия Октября и парализует движение автотранспорта вплоть до улицы Лимонова.«Решение по созданию трехполосного движения и нанесению разметки на участке от Октября до перекрестка с улицей Гагарина будет принято на комиссии по безопасности дорожного движения под председательством мэра города Игоря Шутенкова до 1 июня», - сообщили в пресс-службе администрации города Улан-Удэ.Между тем общественники полагают, что этих назревших шагов недостаточно.- Необходимо полностью поменять схему дорожного движения в районе улицы Коммунистическая с переносом светофорного объекта с участка возле супермаркета «Спутник» ниже по улице, - считает общественник Максим Лобышев. - Это позволит расширить полосы движения при повороте на Коммунистическую с увеличением скорости прохождения потока с проспекта 50-летия Октября в сторону Центрального рынка. Иначе это «бутылочное горлышко» продолжит и дальше тормозить автомобильный поток.Фото: «Номер один»