Общество 27.05.2022 в 06:00

Дорогу на Элеваторе в Улан-Удэ хотят сделать трехполосной

По мнению чиновников, эта мера поможет уменьшить автомобильные заторы
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Текст: Дмитрий Родионов
Дорогу на Элеваторе в Улан-Удэ хотят сделать трехполосной
Массовая застройка жилого района Элеватор и рост числа автомобилистов значительно увеличили в этой части города  количество дорожных заторов. Теперь транспортные потоки на Элеваторе блокируются  «пробками» не только в часы пик, но и днем.  

Два года назад городские чиновники изменили дорожную разметку в районе проспекта 50-летия Октября (на пересечении с улицей Гагарина), выделив отдельные заезды  на остановку «Элеватор» автобусов, что временно притупило остроту проблемы. Однако с ростом жилищного строительства в Железнодорожном районе интенсивность трафика выросла и снивелировала меры, принятые мэрией Улан-Удэ.

Теперь появилась новая идея - увеличить количество дорожных полос на самом интенсивном участке дороги: от остановки «кинотеатр «Октябрь» до пересечения проспекта 50-летия Октября. Как стало известно «Номер один», городские чиновники рассматривают вариант нанесения новой дорожной разметки с изменением схемы движения на этом участке, что, по замыслу инициаторов, позволит убрать скопление машин в районе остановки «кинотеатр Октябрь». Ведь затор в этом направлении в часы пик очень быстро уменьшает пропускную способность в целом проспекта 50-летия Октября и парализует движение автотранспорта вплоть до улицы Лимонова.

«Решение по созданию трехполосного движения и нанесению разметки на участке от Октября до перекрестка с улицей Гагарина будет принято на комиссии по безопасности дорожного движения под председательством мэра города Игоря Шутенкова до 1 июня», - сообщили в пресс-службе администрации города Улан-Удэ.

Между тем общественники полагают, что этих назревших шагов недостаточно.

- Необходимо полностью поменять схему дорожного движения в районе улицы Коммунистическая с переносом светофорного объекта с участка возле супермаркета «Спутник» ниже по улице, - считает общественник Максим Лобышев. - Это позволит расширить полосы движения при повороте на Коммунистическую с увеличением скорости прохождения потока с проспекта 50-летия Октября в сторону Центрального рынка. Иначе это «бутылочное горлышко» продолжит и дальше тормозить автомобильный поток.

Фото: «Номер один»
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