Общество 15.06.2022 в 11:52
От жителей Улан-Удэ ждут идей по развитию города
Они лягут в основу мастер-плана по развитию городской агломерации
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ приступили к разработке стратегического мастер-плана городской агломерации. Документ разрабатывается проектно-консалтинговой компанией «Новая земля» по заказу Фонда ДОМ.РФ для реализации стратегий развития городов Дальневосточного федерального округа.
– Улан-Удэ динамично развивается, но при этом сохраняет свою уникальную культуру, историю, традиции. В этом заслуга каждого улан-удэнца. Каждого, кто дарит городу свой труд, любовь и заботу, каждого, кто верит в его успешное будущее и вносит свой вклад в его развитие. Сегодня мы все вместе можем еще раз предложить свои идеи, свои предложения, а где-то и замечания по развитию не только столицы Бурятии, но и соседних районов Улан-Удэнской агломерации. Все идеи и предложения улан-удэнцев и жителей районов лягут в основу разработки мастер-плана. С его помощью уже можно будет говорить о новом уровне создания городской среды и инфраструктуры. Приняв участие в нашей совместной работе над мастер-планом, вы сможете увидеть, как воплощаются в жизнь ваши инициативы, реализуются планы, сбываются мечты. Сегодня от нашего общего стремления сделать город лучше зависит то, каким Улан-Удэ будет завтра, –рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В рамках разработки стратегического мастер-плана стартовал сбор идей жителей города по развитию агломерации Улан-Удэ на интерактивной карте «Развиваем Улан-Удэ вместе». Идеи, предложения и пожелания жителей, оставленные на сайте, лягут в основу стратегии пространственного развития города.
На сайте «Развиваем Улан-Удэ вместе» вы можете оставить свои предложения по развитию города и узнать о том, что предлагают другие. Поделиться своей идеей на интерактивной карте можно по различным категориям: транспортная инфраструктура, общественные пространства, жилая застройка, природа и экология, историческое наследие и т.д. Если ваша идея, как изменить Улан-Удэ, не подходит ни под одну категорию на сайте, написать о ней можно в категории «Другое». Также вы можете поделиться своими идеями в чат-боте Telegram.
– Разработка мастер-плана – стратегический шаг на пути к повышению качества городской среды. Нам важно своевременно услышать все запросы жителей, чтобы документ, который будет подготовлен, в полной мере отвечал этим запросам. Мы хотим знать, какие задачи являются первоочередными, и ждем от всех участия в откровенном и содержательном диалоге, - прокомментировал заместитель генерального директора фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.
Идеи по развитию города на сайте «Развиваем Улан-Удэ вместе» принимаются до 12 июля. Голосуйте за актуальные идеи и предлагайте свои!
Справка
Фонд ДОМ.РФ учрежден АО «ДОМ.РФ» в 2016 году. Одним из основных направлений деятельности Фонда является содействие созданию комфортных условий проживания и формированию благоприятной среды.
Фондом разработан Стандарт комплексного развития территории – методическое руководство, содержащее рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при реконструкции или освоении застроенных территорий, а также при комплексной застройке новых территорий и благоустройстве открытых общественных пространств.
В рамках пилотного применения стандарта Фондом уже разработаны проекты благоустройства общественных пространств для 46 городов общей площадью свыше 1500 га, а также стратегии пространственного развития, мастер-планы, объемно-пространственные регламенты и дизайн-коды таких российских городов, как Владивосток, Великий Новгород, Иваново, Калининград, Саратов, Свободный и Сергиев Посад.
«Новая земля» — ведущая независимая экспертная организация сферы территориального развития, урбанистики и девелопмента, созданная в 2013 году в России.
– Улан-Удэ динамично развивается, но при этом сохраняет свою уникальную культуру, историю, традиции. В этом заслуга каждого улан-удэнца. Каждого, кто дарит городу свой труд, любовь и заботу, каждого, кто верит в его успешное будущее и вносит свой вклад в его развитие. Сегодня мы все вместе можем еще раз предложить свои идеи, свои предложения, а где-то и замечания по развитию не только столицы Бурятии, но и соседних районов Улан-Удэнской агломерации. Все идеи и предложения улан-удэнцев и жителей районов лягут в основу разработки мастер-плана. С его помощью уже можно будет говорить о новом уровне создания городской среды и инфраструктуры. Приняв участие в нашей совместной работе над мастер-планом, вы сможете увидеть, как воплощаются в жизнь ваши инициативы, реализуются планы, сбываются мечты. Сегодня от нашего общего стремления сделать город лучше зависит то, каким Улан-Удэ будет завтра, –рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В рамках разработки стратегического мастер-плана стартовал сбор идей жителей города по развитию агломерации Улан-Удэ на интерактивной карте «Развиваем Улан-Удэ вместе». Идеи, предложения и пожелания жителей, оставленные на сайте, лягут в основу стратегии пространственного развития города.
На сайте «Развиваем Улан-Удэ вместе» вы можете оставить свои предложения по развитию города и узнать о том, что предлагают другие. Поделиться своей идеей на интерактивной карте можно по различным категориям: транспортная инфраструктура, общественные пространства, жилая застройка, природа и экология, историческое наследие и т.д. Если ваша идея, как изменить Улан-Удэ, не подходит ни под одну категорию на сайте, написать о ней можно в категории «Другое». Также вы можете поделиться своими идеями в чат-боте Telegram.
– Разработка мастер-плана – стратегический шаг на пути к повышению качества городской среды. Нам важно своевременно услышать все запросы жителей, чтобы документ, который будет подготовлен, в полной мере отвечал этим запросам. Мы хотим знать, какие задачи являются первоочередными, и ждем от всех участия в откровенном и содержательном диалоге, - прокомментировал заместитель генерального директора фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.
Идеи по развитию города на сайте «Развиваем Улан-Удэ вместе» принимаются до 12 июля. Голосуйте за актуальные идеи и предлагайте свои!
Справка
Фонд ДОМ.РФ учрежден АО «ДОМ.РФ» в 2016 году. Одним из основных направлений деятельности Фонда является содействие созданию комфортных условий проживания и формированию благоприятной среды.
Фондом разработан Стандарт комплексного развития территории – методическое руководство, содержащее рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при реконструкции или освоении застроенных территорий, а также при комплексной застройке новых территорий и благоустройстве открытых общественных пространств.
В рамках пилотного применения стандарта Фондом уже разработаны проекты благоустройства общественных пространств для 46 городов общей площадью свыше 1500 га, а также стратегии пространственного развития, мастер-планы, объемно-пространственные регламенты и дизайн-коды таких российских городов, как Владивосток, Великий Новгород, Иваново, Калининград, Саратов, Свободный и Сергиев Посад.
«Новая земля» — ведущая независимая экспертная организация сферы территориального развития, урбанистики и девелопмента, созданная в 2013 году в России.
Тегиулан-удэ благоустройство