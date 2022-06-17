Общество 17.06.2022 в 10:35

Монголия пообещала миру женское «нашествие Чингисхана»

К 2027 году 15 проц монгольского контингента миротворцев ООН и 25 проц независимого персонала будут составлять женщины
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Монголия пообещала миру женское «нашествие Чингисхана»
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выразил поддержку призыву Департамента операций по поддержанию мира ООН увеличить на 15 процентов число женщин, служащих в миротворческих миссиях, сообщает МОНЦАМЭ.

«Согласно этому, к 2027 году 15 процентов монгольского контингента и 25 процентов независимого персонала будут составлять женщины, и таким образом мы стремимся в полной мере реализовать цели, поставленные ООН», - отметил глава монгольского государства.

Накануне он открыл в Улан-Баторе Международную конференцию на тему «Женщины, мир и безопасность», которая продлится до 18 июня. Целью конференции женщин-миротворцев является поддержка выполнения резолюции Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность», выявление проблем, испытаний и вызовов, с которыми сталкиваются страны при расширении участия женщин в миротворческой миссии ООН, определение путей их решения и преодоления, и обмен опытом.

«За последние 20 лет Монголия направила более 20000 военнослужащих для участия в миротворческих и международных военных операциях ООН, более 900 из которых - женщины. Страна также занимает 24-е место по количеству миротворцев среди государств-членов ООН, предоставляющих свои воинские контингенты, и 20-е место по числу женщин-миротворцев», - сказал У.Хурэлсух.

Он предложил создать Международный исследовательский институт по поддержанию мира на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом контексте глава государства выразил готовность сотрудничать с Департаментом операций по поддержанию мира ООН и другими соответствующими организациями в проведении исследований и профессиональной подготовки, связанных с расширением участия женщин-военнослужащих и полицейских в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и назвал международные миротворческие учения «В поисках хана» ярким примером сотрудничества в этом направлении.

В первой Международной конференции на тему «Женщины, мир и безопасность», организованной по инициативе Монголии, принимают участие женщины-военнослужащие из 30 стран, в том числе специалисты Департамента операций по поддержанию мира ООН, международные ученые и исследователи, а также 25 женщин-миротворцев из Вооруженных сил Монголии, государственных военных и правоохранительных органов. Кроме того, миротворцы ООН, командиры, военные наблюдатели, штабные офицеры, капитаны и представители женщины-миротворцы участвуют в режиме онлайн.

Фото: montsame.mn
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